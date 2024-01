18. január 2024 Tlačové správy Philip Morris Slovensko získala certifikát Top Employer už 10 rok po sebe Spoločnosť Philip Morris Slovensko získala už desiaty rok po sebe prestížny medzinárodný certifikát Top Employer Slovakia. Certifikát je ďalším uznaním vynikajúcich postupov spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov, čím sa pevne etablovala medzi vyhľadávanými zamestnávateľmi.

Certifikát udeľuje Top Employers Institute, ktorý vykonáva audity spoločností a hodnotí kvalitu HR procesov. Certifikáciu môžu získať iba spoločnosti, ktoré splnia prísne podmienky v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a prejdú nezávislým auditom.

Program Top Employers Institute certifikuje organizácie na základe účasti a výsledkov auditu postupov v oblasti ľudských zdrojov. Tento prieskum zahŕňa šesť okruhov, obsahujúcich 20 oblastí ako napríklad stratégie pre ľudí, pracovné prostredie, získavanie talentov, vzdelávanie, rozmanitosť a začlenenie, atď.

„Opäť sme dokázali, že sme výnimočným a najlepším zamestnávateľom. Som neskutočne hrdý na to, že sa nám na Slovensku podarilo obhájiť certifikáciu Top Employer. Je to dôkaz toho, že právom patríme medzi najlepších a zároveň to odzrkadľuje fakt, že v tíme máme tých najlepších odborníkov. Počas uplynulých rokov sme čelili nezvyčajným výzvam. Ale aj napriek týmto neľahkým časom sa nám naďalej darí vytvárať vynikajúce pracovné podmienky pre našich zamestnancov. To však neznamená, že nám nechýba pokora. S týmto ocenením totiž prichádza záväzok robiť veci ešte lepšie a poskytovať ľuďom v tíme také pracovné prostredie a klímu, aby sa tu cítili čo najlepšie. Za ich vytrvalosť, nasedenie a pracovitosť si to zaslúžia. Spoločnými silami sa nám darí vytvárať jedinečné miesto, ktoré nám pomáha v raste. Chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, bola to a naďalej bude tímová práca,“ uviedol Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.

„Byť desiaty rok po sebe vyhlásený za Top Employer je výborný pocit. Zároveň je to pre nás spätná väzba na naše spôsoby fungovania, ktoré spĺňajú prísne medzinárodné štandardy. Okrem ľudského a individuálneho prístupu, naši zamestnanci oceňujú možnosti vzdelávania, roz­voja, kariérneho rastu, programy na podporu rodičov, duševného zdravia, ako aj voľnočasové aktivity športového, zábavného či rodinného charakteru. Minulý rok naša pobočka oslávila 30. výročie. Sme radi, že vďaka oceneniu Top Employer pokračujeme v oslavách i tento rok,“ uviedla Marcela Krajčová, riaditeľka pre ľudské zdroje Philip Morris Slovensko.

Zdroj: PMI

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

