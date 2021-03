Zdroj: OZ Plamienok Plamienok počas pandémie rozširuje pomoc o bezplatné online konzultácie lekára a psychológa Pandémia presunula časť medicíny do virtuálneho sveta. Nezisková organizácia Plamienok, ktorá poskytuje domácu paliatívnu starostlivosť ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom či bezplatnú psychologickú terapiu po smrti blízkeho, rozširuje možnosti pomoci. 12. marec 2021 Tlačové správy

12. marec 2021 Tlačové správy

Plamienok počas pandémie rozširuje pomoc o bezplatné online konzultácie lekára a psychológa

Pandémia presunula časť medicíny do virtuálneho sveta. Nezisková organizácia Plamienok, ktorá poskytuje domácu paliatívnu starostlivosť ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom či bezplatnú psychologickú terapiu po smrti blízkeho, rozširuje možnosti pomoci.

Zdroj: OZ Plamienok

V období pandémie Covid-19, kedy sú dlhodobo choré deti ešte ohrozenejšie, ponúka Plamienok bezplatné online konzultácie s lekárom či psychológom.

Domáca starostlivosť Plamienka o nevyliečiteľne choré deti pokračuje za prísnych epidemiologických opatrení aj počas pandémie. „Ak je to potrebné, rodiny navštevujeme doma osobne. Keďže deti s dlhodobými, vážnymi či nevyliečiteľnými chorobami sú ohrozenejšie ako tie zdravé, Plamienok v tomto období rozširuje možnosti pomoci a ponúka ich rodičom bezpečnejšie, bezplatné 15 min online konzultácie s lekárom,“ hovorí riaditeľka n.o. Plamienok MUDr. Mária Jasenková.

Touto bezpečnou formou im odborníci poradia, čo v liečbe a starostlivosti o dieťa doma vylepšiť, aby sa nemuselo opakovane vracať do nemocnice. Túto formu pomoci aktuálne využíva 20 percent rodín. „Najmä časté infekcie, problémy so spánkom, kŕče, problémy so stravou a opakované pobyty v nemocnici môžu byť náročné nielen pre dieťa, ale celú rodinu. Odborníci Plamienka majú viac ako 20-ročné skúsenosti s liečbou a starostlivosťou o tieto deti v domácom prostredí a dokážu im doma účinne pomôcť,“ vysvetľuje MUDr. Jasenková.

V roku 2020 zdravotníci z Plamienok n.o. uskutočnili 496 domácich návštev, 78 videonávštev a 36 akútnych návštev ťažko chorých detí.

Najazdili pritom 65 519 kilometrov. Lekári a zdravotné sestry Plamienka poskytli vlani domácu paliatívnu starostlivosť 36 deťom, z toho 12 detí zomrelo doma. Priemerná dĺžka starostlivosti o dieťa bola 3 mesiace a 13 detí bolo po istom čase prepustených. Túto domácu paliatívnu starostlivosť, psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho a tiež vzdelávacie programy pre verejnosť môže Plamienok realizovať najmä vďaka darovaným 2 % z daní a finančných darov jednotlivcov a organizácií.

Pribúdajú deti, ktoré stratili blízkeho

Detí, ktoré v krátkej dobe stratili blízku osobu, nestihli sa s ňou rozlúčiť a či niektoré z nich dokonca svojich blízkych nakazili, pribúda. „Vyrovnávanie sa so stratou blízkeho je nielen pre dospelých, ale aj deti, počas pandémie mimoriadne náročné. Sociálny kontakt, blízkosť širšej rodiny, kamarátov a známych, ktorí im ponúknu podporu, dnes nie je možná. Plamienok preto dnes ponúka bezplatné 15 minútové online konzultácie aj rodičom detí po strate blízkeho,“ hovorí MUDr. Mária Jasenková. Psychoterapeuti Plamienka rodičom počas nich poradia, ako dieťaťu situáciu vysvetliť a čo môžu pre dieťa urobiť. Dozvedia sa tiež, aké správanie dieťaťa už vyžaduje odbornú pomoc a aké je prirodzenou reakciou na stratu blízkeho.

Kontakt na poskytnutie bezplatných online konzultácií s lekármi a psychológmi nájdete tu:

https://www.plamienok.sk/…-pre-rodicov

https://www.plamienok.sk/…-konzultacia

