Planéta sa podľa najnovšej analýzy SPOMALILA! Ovplyvní to ČAS a niektoré technológie V dôsledku klimatických zmien došlo k zmenám rotácie Zeme. Naša planéta sa podľa najnovšej analýzy spomalila, čo bude mať vplyv aj na to, ako meriame čas.

Od konca 60. rokov 20. storočia svet začal používať koordinovaný svetový čas (UTC) na stanovenie časových pásiem. UTC je založené na atómových hodinách, no stále drží krok s rotáciou našej planéty.

Rotácia našej planéty

Keďže však rýchlosť otáčania nie je konštantná, tieto dve časové škály sa pomaly rozchádzajú, informuje iMeteo.

Rotácia Zeme okolo svojej osi môže byť ovplyvnená zmenami na jej povrchu, prílivom a odlivom, príťažlivosťou Mesiaca alebo pohybmi zemského jadra. Pred niekoľkými desaťročiami sa zistilo, že rotácia našej planéty okolo svojej osi sa každé storočie postupne zvyšuje o niekoľko milisekúnd.

Preto bol v roku 1972 zavedený systém prestupných sekúnd na synchronizáciu univerzálneho času. Odvtedy pribudlo 27 takýchto sekúnd, pričom posledná prestupná sekunda bola pridaná 31. decembra 2016.

Nastala zmena rotácie Zeme

Trend stále pomalšej rotácie Zeme okolo svojej osi sa však podľa aktuálnych pozorovaní obrátil. Už štyri roky sa Zem okrem iného v dôsledku procesov prebiehajúcich v jej jadre začala stále rýchlejšie otáčať, informuje SpaceNews.

Jedna skoková sekunda

To prinútilo vedcov po prvýkrát odpočítať jednu skokovú sekundu. Stalo by sa to už v roku 2026. Ak by naša planéta pokračovala v rotácii stále rýchlejším tempom, vyžadovalo by si to aj v nasledujúcich rokoch jednu sekundu namiesto pridania ubrať.

Podľa novej štúdie zverejnenej v časopise Nature topenie ľadovej pokrývky na póloch ovplyvnilo rýchlosť rotácie Zeme, ale opačne. Podľa analýzy sa v dôsledku toho rotácia našej planéty dočasne spomalila do takej miery, že odstránenie jednej sekundy môže byť potrebné až o tri roky neskôr, ako sa plánovalo, teda v roku 2029.

Problémy môžu mať najmä satelitné navigácie

Ako zdôrazňujú odborníci, keďže skokové sekundy spôsobujú vážne problémy vo fungovaní IT systémov, mnohí vedci sú za upustenie od ich používania do roku 2035. Obávajú sa najmä ďalšej skokovej sekundy, pretože po prvý raz v histórii to bude s najväčšou pravdepodobnosťou negatívna sekunda, nie pozitívna, v dôsledku spomalenia Zeme.

Satelitné navigačné systémy sa spoliehajú na presné načasovanie a majú veľký problém so začlenením skokovej sekundy. Tieto nezrovnalosti môžu narušiť správne fungovanie niektorých technológií ako napríklad GPS a pod., a zároveň v širšom zmysle aj sťažiť existenciu univerzálneho času.

Rotáciu sme ovplyvnili aj my

Pred rokom 2020 bola ešte pomalá rotácia Zeme okolo svojej osi spôsobená prílivovým trením na dne oceánu v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca. Teraz, hovorí Duncan Agnew, geofyzik z Scripps Institution of Oceanography v Kalifornii a autor štúdie, „sa roztopilo dosť ľadu na to, aby sa hladina morí posunula natoľko, že to ovplyvnilo rýchlosť obratu“.

Ako vysvetľuje špecialista, voda z topiaceho sa ľadu na póloch sa pohybuje smerom k rovníku, čo spomaľuje rýchlosť rotácie Zeme.

„Pre mňa je fakt, že ľudia zmenili rotáciu Zeme, niečo úžasné,“ priznáva Agnew a zdôrazňuje vplyv ľudskej činnosti, vrátane spaľovania fosílnych palív, na klimatické zmeny a globálne otepľovanie, ktoré prispieva k zrýchľovaniu topenia ľadovcov.

Zdroj: imeteo.sk