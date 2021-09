4 Galéria Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Plesnivé či po dátume spotreby: Viete, kde nakupujete? Nie všetky obchody dodržiavajú hygienu Z výsledkov kontrol je zrejmé, že významná časť prevádzkovateľov stále hrubo podceňuje riziká spojené s nedodržaním hygienických postupov, čoho následkom je a potenciálne ohrozenie zdravia ľudí. 20. september 2021 Zo Slovenska

20. september 2021 Zo Slovenska Plesnivé či po dátume spotreby: Viete, kde nakupujete? Nie všetky obchody dodržiavajú hygienu Z výsledkov kontrol je zrejmé, že významná časť prevádzkovateľov stále hrubo podceňuje riziká spojené s nedodržaním hygienických postupov, čoho následkom je a potenciálne ohrozenie zdravia ľudí.

4 Galéria Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Priebežné výsledky úradných kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR ukazujú, že rad prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie zo všetkých zistených nedostatkov nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia.

Nedostatky v prevádzkach

Ako ďalej informovala ŠVPS v správe z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2021, inšpektori orgánov ŠVPS vykonali v uvedenom mesiaci v zmysle zákona o potravinách celkom 3 987 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 1 048 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 509 právnych subjektov a 2 398 prevádzok.

Z celkového počtu kontrol kontrolóri najviac úradných kontrol v mesiaci vykonali v malých predajniach 1 217 (30,5 %), v stredných predajniach 1 012 (25,4 %) a vo výrobe 708 kontrol (17,7 %). Inšpektori vykonali 67 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 24 kontrolách sa zistili nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 44 právnych subjektov a 64 prevádzok, nedostatky sa zistili na 24 maloobchodných prevádzkach.

„Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti,“ upozornila ŠVPS.

Dostali pokuty

S cieľom odstránenia zistených nedostatkov boli podľa správy na mieste u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 5 435 eur.

Ďalšie nedostatky, ktoré sa zistili počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v tzv. správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách.

„V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 49 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 74 050 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v mesiaci august predstavovala 20-tisíc eur,“ dodali veterinári v správe.

Ako ŠVPS ďalej informuje na svojom webe, najviac kontrol so zistenými nedostatkami bolo v prevádzkach Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 3 predajne, BILLA s.r.o. – 2 predajne, COOP Jednota, SD – 2 predajne, Tesco Stores SR, a.s. – 2 predajne. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach KON – RAD spol. s r.o. – 15 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 12 plodín, BILLA s.r.o. – 7 plodín, Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 4 plodiny, Tesco Stores SR, a.s. – 4 plodiny.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk