6. október 2023 Šport Hokej Po ruskej KHL je v hre ďalšia súťaž: Hokejový Slovan plánuje ODÍSŤ do Česka! Člen predstavenstva hokejového HC Slovan Bratislava Pavol Hofstädter priznal, že v klube uvažujú o pôsobení tímu v českej extralige.

Hokejisti Slovana nevykročili do novej sezóny vôbec dobre, keď prehrali tri zo štyroch duelov. Katastrofálny štart si odniesol tréner Ján Pardavý, ktorého nahradil český internacionál Vladimír Růžička. Následne belasí vyhrali v Nitre, ale potom na domácom štadióne podľahli po nájazdoch Trenčínu. Pred piatkovým duelom v Košiciach patrilo Slovanistom v tabuľke deviate miesto.

Hokejový Slovan je však na Slovensku aj športová značka, ba priam až ikona. Preto nie je tajomstvom, že v klube majú ambície takého druhu, ktoré prekračujú hranice Slovenska. Veď sedem sezón pôsobil Slovan v nadnárodnej ruskej súťaži KHL a v roku 2,19 sa vrátil do slovenskej Extraligy. V klube majú aj takú víziu, že by znovu zamierili za hranice. Tentoraz do Česka.

Česko? Áno!

Na oficiálnej stránke klubu o tom hovoril v podcaste jeden z troch akcionárov HC SLOVAN Bratislava Pavol Hofstädter. „Na všetko treba čas. Keby sme mali ísť do Česka, mali by sme dominovať na Slovensku,“ vyhlásil.

„Bolo nám to vyčítané, že sa zbalíme a odídeme. V prípade, že by sa tak stalo, jednoznačne zostane Slovan aj v slovenskej Extralige. Mal by teda dva tímy,“ pokračoval Hofstädter.

Fanúšikovia sa však aj tak boja, že by v domácej súťaži zostal horší tím. „Nemyslím si, že by to bolo kontinuálne pôsobenie v jednej lige aj v druhej. Určite by sme hrali o prvé priečky aj na Slovensku. Slovan nikdy nebude robiť hanbu svojmu menu za tých sto rokov fungovania. Aby si to niekto nemýlil, že odídeme do Čiech a tu čo bude. Nie! AJ na Slovensku by bol tím, ktorý by hral o najvyššie priečky,“ jasne zdôraznil člen predstavenstva.

Ako by sa tímy nazývali, či mohli by byť dva tímy Slovana? „Tak ďaleko sme ešte nešli, ale určite by sme to riešili inak ako názvy, že Slovan A a Slovan B. Nech to ľudia nevnímajú tak, že by sme mali béčko. Boli by to dve pomyselné áčka a stále by to boli dva kvalitné tímy,“ vysvetlil Hofstädter.

