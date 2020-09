8. september 2020 Zo Slovenska Poberáte 13. a 14. plat? Je po výhodách! Krajniak navrhuje zmeny, ktoré sa ich dotknú

Ministerstvo zmeny pri 13. a 14. plate zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.

Od budúceho roka sa má na Slovensku zrušiť oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov. Navrhuje to ministerstvo práce v novele zákona o sociálnom poistení. Okrem toho sa má „zmraziť“ aj minimálny dôchodok. O tejto téme sme viac písali TU:

Koniec výhod

Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je do piatka v pripomienkovom konaní, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ruší ďalšiu výhodu pre tých, ktorí si prilepšili na výplatnej páske.

Toto zvýhodnenie pritom zaviedla ešte bývalá vláda a zmenu iniciovala vtedajšia koaličná strana SNS. Po novom sa tak z 13. a 14. platov sa majú na budúci rok platiť sociálne odvody.

Krajniak takéto rozhodnutie obhajuje tým, že odvedené poistné z odmien viac potrebujú ľudia, ktorí dostávajú pandemické nemocenské a ošetrovné.

Ministerstvo zmeny pri 13. a 14. plate zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií. „Vyplácanie 13. a 14. platu oslobodeného od sociálnych odvodov podľa súčasného právneho stavu zakladá v aktuálnom období ekonomickej recesie signifikantný výpadok príjmov v rozpočet verejnej správy,“ priblížil rezort práce v predkladacej správe k novele zákona.

Ministerstvo preto navrhuje ukončenie uplatňovania osobitného určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu alebo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021.

Poslednýkrát v decembri

Štrnáste platy majú byť oslobodené od sociálnych odvodov poslednýkrát v decembri tohto roka. Ministerstvo predpokladá, že prijatie zmeny bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Naopak, zrušenie výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie, prináša negatívny vplyv na zamestnávateľov, ktorí by pre svojich zamestnancov využili inštitút vyplatenia 13. a 14. platu so zvýhodnením na strane sociálneho poistenia.

