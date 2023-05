Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Počasie v druhej polovici mája? Našu oblasť zasiahnu výdatné DAŽDE a po nich prídu búrky Vyhliadka počasia na nadchádzajúce dni nemá pre nás priaznivé správy. 10. máj 2023 ELA Správy Rôzne

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Apríl bol vo svete síce štvrtým najteplejším v histórii, ale priamo na našom území bol chladný. Podobne to vyzerá, že takto dopadne aj máj. Počasie totiž nadchádzajúce dni chystá veľmi veľa zrážok, ktoré vystriedajú síce o čosi vyššie teploty, ale aj početné búrky, informuje portál iMeteo.sk.

Od nedele daždivo

Na záver týždňa by nás mala začať ovplyvňovať tlaková níž z Jadranu. Prinesie ďalšiu vlnu zrážok, ktorá zasiahne naplno aj Slovensko. Rozpršať by sa malo na celom území, pričom zrážky by mali ustať v utorok budúceho týždňa.

Potom by sa podľa vyhliadok malo počasie upokojiť, no len dočasne. „Po 18. máji by sa malo na našom území otepliť a teploty by mohli vystúpiť aj nad +25 °C,“ dodáva iMeteo.

V druhej polovici mája príde obdobie búrok

Podľa dnešných predpovedí by druhá polovica mája mala začať postupným oteplením. Do našej oblasti by mal začať prúdiť teplejší, no zároveň vlhší vzduch, ktorý sa bude v priebehu dňa veľmi dobre labilizovať.

Predpovedné modely naznačujú, že búrky by mali byť na dennom poriadku. Počas dopoludnia by mohlo byť teda teplejšie, no na pocit dusnejšie a v priebehu dňa bude búrlivo.

Búrky by mali byť nebezpečné predovšetkým prívalovými zrážkami, čo je pre takúto synoptickú situáciu pomerne bežné.

„Ak teda čakáte na prvé horúčavy a slnečné dni, tak vás sklameme. Nič taká nám aktuálne predpovede neponúkajú a na obzore sú skôr dažde a búrky,“ píše iMeteo.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk