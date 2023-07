Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky PODVODY na seniorov pribúdajú: Najnovšie prišla 80-ročná dôchodkyňa o vyše 15-tisíc! Hrôza, čoho sú niektorí podvodníci neustále schopní. Včera (10. júla) "narafičili" na starenku z Bratislavy jeden zo svojich podvodov. A žiaľ, vyšlo im to... 11. júl 2023 han Krimi

11. júl 2023 han Krimi PODVODY na seniorov pribúdajú: Najnovšie prišla 80-ročná dôchodkyňa o vyše 15-tisíc! Hrôza, čoho sú niektorí podvodníci neustále schopní. Včera (10. júla) "narafičili" na starenku z Bratislavy jeden zo svojich podvodov. A žiaľ, vyšlo im to...

O prípade informuje polícia na sociálnej sieti. „Včerajšok sa stal pre 80-ročnú seniorku naozaj nešťastným. Kontaktoval ju neznámy muž, ktorý sa vydával za jej synovca a naliehavo žiadal od nej tisíce eur na úhradu škody, ktorú spôsobil dopravnou nehodou,“ uvádza polícia.

Ako to bolo ďalej?

Seniorka v snahe pomôcť, poslúchala pokyny v telefóne a snažila sa zabezpečiť požadovaných 15 000 eur.

„Z toho dôvodu z domu zobrala finančnú hotovosť a odišla do banky vybrať chýbajúcu časť peňazí,“ pokračuje polícia.

„Po výbere peňazí vložila celú hotovosť do tašky, ktorú odniesla na pokyn ,,synovca“ do koša na Jelačičovej ulici v Bratislave. Počas celej doby bol neznámy muž v telefonickom kontakte so seniorkou a inštruoval ju, ako má postupovať, a kde má tašku s peniazmi odložiť,“ dodali policajti.

Následne neznámy páchateľ tašku s peniazmi zobral na neznáme miesto, čím spôsobil seniorke škodu vo výške 15 200 €. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu,“ doplnila polícia.

Polícia radí seniorom

aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. že ich byt/dom bude vykradnutý, vnuk mal nehodu a i.) a žiadajú od nich peniaze,

aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,

aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,

aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,

aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.

Zároveň Vás žiadame, aby ste o spôsoboch podvodných konaní informovali aj svojich starších príbuzných, ktorí nemajú prístup na internet!

FOTO: ilustračné

