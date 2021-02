Zdroj: Dnes24.sk Pohľad na Gáboríka roztopí všetky srdcia: Kvôli dcérke vytiahol aj GITARU! VIDEO Svedčí mu to! Hokejista Marián Gáborík je už pár mesiacov hrdým oteckom rozkošnej dcérky Belly a nerobí mu problém zahrať jej na gitare! 27. február 2021 Milan Hanzel Magazín

Niekdajší kanonier zámorskej NHL si od mája zvyká na úplne iné životnú rolu. Je z neho rodič a otec. Jeho manželka Ivana mu priviedla na svet prvého potomka, dcérku Bellu.

Sú dvojka

Keďže rodák z Trenčína už hokej aktívne nehrá, skúša to v televízii ako moderátor a hlavne sa venuje rodine. Sem-tam sa na sociálnych sieťach mihne nejaká tá fotka z kočíkovania, či z uspávania, no teraz sa 39-ročný Marián vytiahol naozaj na jednotku. Zobral do ruky gitaru a spustil. Okrem hrania na strunách to vie aj so spevom.

„Trošku mi ušiel akordík,“ napísal na Instagrame pod video, v ktorom je jasne vidieť ako jeho koncertné vystúpenie malá Bella „hltá“. Raz darmo, Gáborík vie ako na svoju roztomilú ratolesť.

