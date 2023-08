Zdroj: Pexels.com POHREB s netradičnou ceremóniou: RAKVU pomaľovali farebnými pastelkami Pochovávanie kostier funguje na zvolenskom cintoríne od minulého roka a je to ekologickejšia alternatíva pochovávania v porovnaní s urnami. Vo Zvolene však zažili aj nevšednejší pohreb. 23. august 2023 Rôzne

Na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene je už v súčasnosti aj kostrové pochovávanie, vyšší záujem je však naďalej o urnové. Pre TASR to uviedla jeho správkyňa Andrea Uherková.

Nová skúsenosť

Pochovávanie kostier funguje na cintoríne od minulého roka a je to ekologickejšia alternatíva pochovávania v porovnaní s urnami. Celé telá ukladajú do zeme v nelakovaných topoľových rakvách bez syntetických materiálov, oblečené v ľanových alebo bavlnených rubášoch. „Od januárového, prvého kostrového pohrebu u nás, ďalší taký zatiaľ nebol,“ priblížila správkyňa.

Na žiadosť pozostalých však podľa jej slov zorganizovali rozlúčku pod korunami stromov s rakvou, ktorú do záhrady pred kremáciou previezli z iného mesta. „Blízki si priali, aby sme rozlúčku viedli my, a tiež aby bola von v našom areáli,“ objasnila s tým, že sa na nej zúčastnili najbližší pozostalí. Súčasťou bola hudba, písanie odkazov do neba, a tiež pomaľovanie rakvy farebnými pastelkami. „Bola to pre nás nová skúsenosť, ktorá nám aj rodine dávala veľký zmysel,“ zhodnotila.

Počas jarných a letných mesiacov tohto roka bolo v Záhrade spomienok viac ako 15 pohrebov. Do zeme vkladali rozložiteľné urny alebo popol priamo vsypali. Ako ďalej Uherková informovala, niektoré uloženia popola boli komorné, len v kruhu rodiny, iné sprevádzali správkyne slovom ako obradníčky.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR