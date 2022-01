Zdroj: TASR/Roman Hanc Pôjdu žiaci 10. januára do škôl? Minister Gröhling načrtol scenár fungovania Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok informoval, že podporuje otvorenie škôl od 10. januára. 4. január 2022 Zo Slovenska

4. január 2022 Zo Slovenska Pôjdu žiaci 10. januára do škôl? Minister Gröhling načrtol scenár fungovania Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok informoval, že podporuje otvorenie škôl od 10. januára.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Pri aktuálnej epidemickej situácii by mali školy po zimných prázdninách automaticky pokračovať vo vyučovaní. Otvorené by mali byť všetky školy, vo všetkých farbách okresov, pre všetky deti. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Pôjdu do tried?

„Epidemická situácia sa zlepšila, podľa aktuálnych dát Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR je počet hospitalizovaných nižší a rovnako klesá aj prírastok pozitívnych, a preto nevidím dôvod, aby sa žiakom neumožnilo prezenčné vzdelávanie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Rezort školstva pripomína, že tak ako doposiaľ v triedach môže riaditeľ prerušiť vyučovanie, pokiaľ trieda príde do kontaktu s pozitívnou osobou.

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach z dôvodu výskytu ohniska nákazy,“ skonštatovali z ministerstva.

Rezort tiež deklaruje snahu udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19, a tým udržať prezenčné vyučovanie.

Návrat semaforu

Zimné prázdniny trvajú od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Minister školstva ešte koncom decembra avizoval, že o podrobnostiach návratu žiakov do škôl bude informovať po vianočných sviatkoch.

Verí, že od 10. januára sa vrátia k školskému semaforu.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok informoval, že podporuje otvorenie škôl od 10. januára. Za kľúčové považuje odborné stanovisko MZ SR v kooperácii s ministerstvom školstva.

Hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že odborníci na ministerstve aktuálne rokujú a vyhodnocujú všetky fakty. Informovať budú po schválení vládou.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR