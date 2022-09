Zdroj: TASR/František Iván , Pixabay.com POKUTY za kŕmenie mačiek a holubov! Košičania a ochranári ostali zo ZÁKAZU pobúrení Aj vás niekedy uchvátili romantické zábery na námestie v Benátkach plné holubov či Istanbul s tisíckami mačiek a ľudí, ktorí ich bezprostredne kŕmia? Realita je s týmito zvieratami i opačná. A to v podobe chorôb a nečistôt. 30. september 2022 Eliška Šándorová Správy Regióny

Nuž, nie sme ani v Taliansku a Turecku, ale priamo v metropole východu Slovenska. V Košiciach začne zákaz kŕmenia holubov platiť od januára budúceho roka. Mimochodom, dávať jedlo týmto operencom platí už roky v talianskych Benátkach. Kto to poruší, vyjde ho to až na 500 eur.

S niečím podobným teraz prišli aj Košice, ktoré chcú cez zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a verejnom poriadku zaviesť rovnaký zákaz. Za neuposlúchnutie nariadenia sa mesto vyhráža pokutami. A to sumou 33 eur. Kontrolovať dodržiavanie VZN majú mestskí policajti. Okrem holubov nebude možné kŕmiť ani túlavé mačky.

Znečisťujú mesto

„V prípade holubov a túlavých mačiek ide o zvieratá, ktoré sú prenášačmi ochorení, ich premnoženie je nežiaduce. Kŕmením túlavých mačiek navyše nevedomky obyvatelia kŕmia aj hlodavce, najmä potkany. Zvyšky krmiva a tiež obalov či misiek na krmivo často ostávajú voľne pohodené na verejných priestranstvách, čo tiež prispieva k ich znečisteniu,“ zdôvodňuje sa v návrhu na zmenu VZN, s ktorým prišla radnica.

Kto sa nemusí báť pokuty? Zákaz kŕmenia sa nedotkne tých prípadov, keď napríklad vložíte krmivo do vtáčej búdky alebo nalejete vodu do napájadla.

Radnica vysvetľuje, že celá myšlienka vznikla počas diskusie na komisii životného prostredia. Predsedá jej mestský poslanec Terasy a aktivista Zdenko Lipták (KAN).

„Rozhadzujú to kde-kade a keďže to neodpracú, tam to hnije a žerú to napríklad potkany,“ argumentuje na sociálnej sieti poslanec.

Ako dodáva, v praxi by to znamenalo postih najmä tých, čo „kŕmia" holuby napríklad množstvom na kocky nakrájaného pečiva či mačky klobásami.

Čo na to polícia?

Mestská polícia zdôrazňuje, že zákaz znečisťovať verejné priestranstvo nemožno stotožniť so zákazom kŕmenia, hoci mnohými spôsobmi kŕmenia dochádza nielen k znečisťovaniu verejného priestranstva, ale napríklad aj k umiestňovaniu otrávených či inak nebezpečných nástrah pre zvieratá, informuje Korzár.

„Chceme zabrániť nielen tomu, ale aj prípadom, keď obyvatelia nekontrolovane vyhadzujú zvyšky nespotrebovanej potravy a zbavujú sa tak odpadu. Následne sú vytvorené podmienky k premnoženiu holubov a hlodavcov, ktoré sú možnými prenášačmi ochorení."

Polícia zároveň prízvukuje, že novela VZN nevyhnutne neznamená, že pokutovaní budú ľudia, ktorí kŕmia napríklad veterinárne ošetrené a kastrované mačky.

„Ak niekto nakŕmi zviera na verejnom priestranstve tak, že toto krmivo zviera ihneď spotrebuje a nezostanú po ňom zvyšky potenciálne lákajúce hlodavce, nedôjde k znečisteniu verejného priestranstva," približuje polícia.

Napadnú to na prokuratúre

Zákaz ešte nie je v praxi, no už sa s ním nestotožňujú najmä milovníci zvierat. Zákaz naštartoval aj ochranárov a zaoberá sa ním Zvierací ombudsman.

„Košice zakázali kŕmiť holuby aj túlavé mačky. Pokutovať to majú mestskí policajti. Tak znie správa, ktorá mnohých pobúrila. A nás tiež,“ píše Zvierací ombudsman na sociálnej sieti.

Poslanec Lipták nie je proti tomu, že Sloboda zvierat chce zmenu VZN napadnúť na prokuratúre. Podľa nich môže byť v rozpore so zákonom a dokonca protiústavné (v rozpore s judikatúrou Ústavného súdu).

„Som za, keďže mám rád, keď sú pravidlá právne čisté. Skôr by som odporúčal v podnete na prokuratúru položiť otázku, či je právne správne, že mesto stále nemá karanténu pre mačky a fretky, a regionálnej veterinárnej a potravinovej správe je to roky asi jedno, aj keď zákon jasne prikazuje mestu Košice jej zriadenie,“ vysvetľuje v statuse Lipták a dodáva, že ak by si najmä štát plnil svoje povinnosti, dnes by situácia okolo mačiek bola citeľne lepšia.

Áno či nie?

Na internete sa pod príspevkami rozbehla búrlivá diskusia a rozdelenie na dva tábory. Jedna skupina toto nariadenie víta, iní hovoria o krutom kroku mesta, ktoré takto nechá vyhladovať zvieratá.

„Toto je čistý nonsens! Riešenie, ako pomôcť mačkám mesto nemá, ale zákaz kŕmenia áno! KE sú vôbec, ako tak už dlhšie sledujem, úplne mimo empatie voči zvieratám a pritom tam sídli jediná veterinárna univerzita v SR.“

„Nikto, akože nikto mi nezakáže kŕmiť pouličné mačky!“

„Nie, radšej ich necháme zomrieť. Strašné. Radšej nech zakážu držať a mučiť zvieratá v osadách.“

„Tak to je ozaj už choré – nemôcť nakŕmiť zvieratá… Na hlavu a proti prírode.“

„Košice, nech to vyjde, držím palce!“

