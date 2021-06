8 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Sídliskový postrach: Ako zabrániť holubom, aby si z vášho balkóna urobili toaletu? Holub je doslova sídliskovým postrachom! Drzo sa vám zabýva na balkóne, odchová mladé a nechá po sebe nechutnú spúšť. Čo robiť, aby sa držal od balkóna čo najďalej? 26. jún 2021 ts Magazín

S príchodom letných teplôt sa zvyčajne púšťame do upratovania balkónov a terás, aby sme ich pripravili na sezónu. Práve v tomto čase si ale brúsia „zuby“ na naše letné miestečko aj otravné holuby, ktoré po sebe nechávajú neporiadok a často aj rozbité kvetináče. Hľadajú totiž miesto na hniezdenie.

Čo ale robiť, ak nechceme, aby sa naša oáza relaxu zmenila na miesto plné trusu a peria? Poradíme vám, ako účinne ochrániť svoj balkón či terasu pred nechcenými nájomníkmi bez toho, aby ste sa museli uchýliť k drastickým riešeniam.

Ochrana za pár drobných

Holuby, ktoré si hľadajú hniezdočko na vašom balkóne, zvyčajne niečo láka. Ak tam máte staré a prázdne kvetináče, radšej ich odneste do pivnice. Takýto kvetináč je pre ne doslova pozvánkou s nápisom: „Vitajte, zabývajte sa.“

Ak máte balkón pekne uprataný, môžete si naň umiestniť zopár „strašiakov“. Holuby odpudzujú napríklad lesklé predmety ako CD-čka či plastové fľaše. No ak vám väčšinu dňa na balkón slnko nesvieti, je to zbytočné. Použiť ale môžete aj odpudzovače v podobe umelých vtákov či atrapy dravých vtákov alebo môžete na parapetu umiestniť hroty proti holubom. To im ale nemusí zabrániť v tom, aby do balkóna vleteli.

Určite ste si všimli, že niektorí susedia používajú aj ochranné siete. Tie ale môžu znamenať pre holuby veľmi krutú smrť. Ornitológovia skôr odporúčajú použiť pletivo na prekrytie vletu. „Nikdy nie sieť, tá je nestabilná a nepraktická. Po bokoch si holub vždy nájde nejakú skulinku alebo otvor, dostane sa dnu a už nevyletí, prípadne sa v sieti zachytí a hynie krutou smrťou,“ povedal pre Dnes24 Radovan Jambor z Ornitologickej poradne.

Tvrdo do boja!

Ak sa vám vyššie uvedené neosvedčilo, siahnuť môžete aj po sofistikovanejších riešeniach. Na okraj strechy či parapety môžete umiestniť elektrické zábrany proti holubom, ktoré vďaka elektrickým impulzom odoženú holuby bez toho, aby ich zranili. Tu ale budete musieť zainvestovať trochu viac. Elektrickú zábranu kúpite od 12 eur.

Zaujímavým riešením je aj zvukový plašič, ktorý vydáva zvuky podobné tým, ktoré sa derú z hrdla dravcom. Holuby sa dravcov prirodzene boja, vášmu balkónu sa teda vyhnú oblúkom. Takáto ochrana vás vyjde na 30 – 40 eur.

Prenášajú choroby?

Ak sa ale stane, že sa vám párik holubov na balkóne zahniezdi, môžete prečkať čas hniezdenia. Prenosu chorôb sa podľa ornitológa obávať nemusíte. „Takéto prípady nie sú vôbec známe. Nepočul som v rámci nášho územia o žiadnom prípade a už vôbec nie z exteriérového kontaktu, teda z neuzavretého priestoru balkóna,“ ubezpečil Jambor. „Maximálne narobia na balkóne neporiadok, ale to sa dá vyčistiť,“ dodal.

