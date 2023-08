13 Galéria Zdroj: Vincent Vasaráb , Polícia SR - Nitriansky kraj Policajt Vincent je aj úspešný kulturista: Pod uniformou skrýva VYPRACOVANÉ telo Vincent je policajný psovod a zároveň kulturista, ktorý zbiera jedno ocenenie za druhým. Do svojej zbierky pridal tento rok ďalšie medaily. 1. august 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

1. august 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska Policajt Vincent je aj úspešný kulturista: Pod uniformou skrýva VYPRACOVANÉ telo Vincent je policajný psovod a zároveň kulturista, ktorý zbiera jedno ocenenie za druhým. Do svojej zbierky pridal tento rok ďalšie medaily.

„Jedna medaila za druhou. Náš kolega Vincet Vasaráb pokračuje vo svojej víťaznej šnúre,“ pochválila nedávno úspech psovoda a kulturistu z Kozároviec nitrianska polícia.

46-ročný policajný psovod má doma už niekoľko zlatých medailí a pred sebou ďalšie súťaže. Cvičeniu sa venoval už ako stredoškolák, nie však súťažne, to prišlo až neskôr. Jeho snom bolo stať sa psovodom, a to sa mu aj splnilo.

„Od malého chlapca som mal vzťah k zvieratám a hlavne ku psom. Po strednej škole som narukoval na základnú vojenskú službu do útvaru VU 1038 Kežmarok, kde som bol zaradený na strážnu rotu ako psovod. Po skončení vojenčiny som sa prihlásil k PZ, kde som chcel ísť tiež k psovodom, ale trvalo to 15 rokov pokiaľ som sa tam dostal a teraz som už 7. rok zaradený ako referent psovod na OR PZ Levice,“ prezradil pre Dnes24 policajný psovod a úspešný kulturista Vincent Vasaráb.

Vytrvalosť a odhodlanie sa mu vyplatili nielen pri práci, ale aj v športe. Kedy začal s kulturistikou a ako zvláda povolanie psovoda s prípravou na súťaže, nám priblížil v rozhovore.

Ako dlho sa venujete cvičeniu a kulturistike?

Kulturistike sa venujem od strednej školy, ale bolo to iba pre seba a vlastnú kondíciu. Minulý rok v máji som začal súťažiť, nakoľko ma na to nahovoril môj kamarát Michal Vajda, ktorý je majster sveta v kulturistike a ktorý mi pomáhal aj s úpravou stravy. Tréningy som si robil sám. Tento rok idem už v príprave sám, akurát poslednú fázu ešte konzultujem s Michalom, a to je strava jeden deň pred súťažou, kedy sa už strava skladá väčšinou iba zo sacharidov.

Je tréning časovo náročné zladiť s vašou prácou?

Trénujem každý deň, takže niekedy je to ťažké, hlavne keď mám v práci dvanástku. Po službe ešte idem na tréning, a potom si ešte pripraviť jedlo na ďalší deň do práce, takže tomu musím venovať dosť voľného času.

Ako dlho ste sa pripravovali na prvú súťaž?

Na prvú súťaž som sa pripravoval štyri mesiace, nakoľko som musel schudnúť. Niekto si povie, že to je málo, ale keďže som dlhodobo cvičil a svalová hmota tam bola, tak to stačilo len takzvane vyrysovať. V podstate tréningy boli skoro rovnaké, akurát sa stupňovala intenzita a v strave sa uberali sacharidy, čím sa telo dostalo do kalorického deficitu.

Koľko súťaží máte za sebou a aké najvyššie ocenenie ste získali?

Tento rok mám za sebou sedem súťaží, na ktorých som sa aj umiestnil. Najviac si cením zlaté medaily z majstrovstiev sveta, ktoré sa konali tento rok vo Zvolene a vo federácii WABBA International.

Aké súťaže vás čakajú najbližšie?

Jesenná časť súťažnej sezóny sa začína v októbri, kde ma čaká medzinárodná súťaž Herkules Olympia v Maďarsku, potom v novembri Universo WABBA v Španielsku, a medzitým sa konajú majstrovstvá sveta vo federácii IBFA V Ríme, a federácia CIBB usporadúva dve medzinárodné súťaže v Taliansku, no všetko to záleží od financií, nakoľko si všetko platím sám a sponzorov pre tento šport je veľmi malo, no ale nájdu sa.

