3. apríl 2024 Jakub Forgács Zo Slovenska Policajti VYZVALI k opatrnosti: Motocyklisti majú oproti vodičom v autách veľkú NEVÝHODU Príchod jari, teplejšie počasie a na cestách nám opäť pribúda motocyklistov. Muži zákona sa preto rozhodli vstúpiť účastníkom cestnej premávky do svedomia.

Banskobystrickí krajskí policajti v utorok na sociálnej sieti napísali pár riadkov k zvýšenej pozornosti „na dvoch kolesách“. Iba koncom marca totiž na cestách v Banskobystrickom kraji vyhasol život motorkára.

Nevýhoda motocyklistov

„Zvýšenie pozornosti, predvídavosť a včasná reakcia je to, na čo nesmieme zabúdať. Samozrejme, platí to počas celého roka. Teraz však chceme zamerať pozornosť iba na motocyklistov,“ uviedli muži zákona so slovami, že práve motorkári majú oproti vodičom v autách veľkú nevýhodu, pretože pri páde nie sú dostatočne chránení.

„Snáď už ani netreba zdôrazňovať potrebu nosenia ochranného oblečenia, chráničov a prilby. Reflexné prvky sú rovnako dôležité. Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť jazdu stavu cesty, počasiu a ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať,“ vymenovali policajti.

„Vodiči áut si zase musia uvedomiť, že na cestách už treba počítať aj s dvojkolesovými účastníkmi. A tí sa zmestia aj tam, kde autá nie. Azda najdôležitejšie je preto sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta,“ dodali muži zákona, podľa ktorých viac ako inokedy bude potrebná zvýšená opatrnosť, aby nedochádzalo k zbytočným úmrtiam.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk