16. máj 2023 Zo zahraničia Policajti zastavili BEZNOHÉHO vodiča: Pedále Porsche stláčal drevenými PALICAMI! Veľký šok zažili pri bežnej cestnej kontrole maďarskí policajti. Muž bez nôh šoféroval po diaľnici. Navyše nikdy nemal vodičský preukaz.

Maďarská polícia musela riešiť poriadne kuriózny prípad. 9. mája na diaľnici M6 neďaleko obce Dunaszentgyörgy počas cestnej kontroly zastavila Porsche Cayenne.

Beznohý vodič

Auto si všimli, nakoľko malo tmavé všetky okná. Ako sa o chvíľu ukázalo, ani zďaleka to nebol najväčší problém. „Pri kontrole vodiča a auta objavili uniformovaní policajti niekoľko šokujúcich vecí,“ informovala maďarská polícia.

47-ročný muž totiž nemal obe nohy. Na tom by nemuselo byť nič zvláštne, pokiaľ by mal svoje auto riadne upravené na takúto prevádzku. Ale nebolo to tak.

Pedále ovládal paličkami!

„Vodič k zdeseniu policajtov ovládal pedále dvoma kusmi dreva pripojenými k brzdovému a plynovému pedálu,“ dodáva polícia.

Keď ho požiadali o vodičský preukaz, povedal, že ho nikdy nemal a v súčasnosti šoféruje v podmienke.

„Pri kontrole údajov taktiež vyšlo najavo, že okrem zákonného zákazu šoférovania má za spáchanie trestného činu aj podmienečný trest,“ pokračuje polícia.

Podľa údajov z registra bol beznohý vodič od svojho posledného zákazu už raz stíhaný a v minulosti bol viackrát pristihnutý pri jazde v zákaze a bez vodičského oprávnenia.

