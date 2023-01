Policajtov prosil o pomoc, tí ho UDUSILI: Po zásahu zomrel v USA ďalší Afroameričan, VIDEO

Amerikou otriasa ďalší škandál, ktorého aktérmi sú policajti a Afroameričan. Po brutálnom policajnom zásahu zomrel 31-ročný stredoškolský učiteľ Keenan Anderson. Zhodou okolností ide o bratranca zakladateľky hnutia Black Lives Matter, ktoré bojuje za práva Afroameričanov.

O úmrtí Andersona píše The Guardian. Paradoxom je, že zásahu nepredchádzal žiadny kriminálny čin, Anderson mal jednoducho dopravnú nehodu. Aj napriek tomu na neho policajti opakovane použili paralyzér.

Policajti Andersona spacifikovali a jeden z nich mu tlačil lakťom do oblasti krku. Z miesta zásahu ho odviezli záchranári, v nemocnici o štyri hodiny neskôr zomrel.

Internetom sa šíri video zo zásahu z ktorého je zrejmé, že muž počas zásahu opakovane prosil o pomoc. V jednej chvíli dokonca povedal „Skúšajú to na mňa na Georga Floyda“. Tým odkázal na prípad z roku 2020, ktorý v USA spustil lavínu protestov a dal tiež vzniknúť spomínanému hnutiu Black Lives Matter. Pri neprimeranom policajnom zásahu vtedy zahynul Afroameričan George Floyd. Pri tom, ako mu policajt ležal na krku, Floyd prosil o pomoc a tvrdil, že nemôže dýchať. Po dvoch minútach už nemal žiadny pulz.

Práve s úmrtím Floyda začala verejnosť porovnávať aj Andersonov prípad. Na sociálnych sieťach sa rozbehla diskusia o tom, či bol zásah primeraný a či bol vôbec potrebný. Anderson podľa mnohých ľudí potreboval od policajtov po dopravnej nehode pomoc, dostalo sa mu však len násilia.

