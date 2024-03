16. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Polícia rieši BIZARNÝ problém! Potkany jej ŽERÚ zhabanú marihuanu Policajná stanica je v žalostnom stave. Naposledy sa do nej dostali potkany, ktoré si to zamierili rovno do skladu dôkazov.

Budova policajnej centrály v americkom New Orleans je v žalostnom stave. Aktuálne tam riešia obrovský problém so škodcami. Ako informoval portál novinky.cz s odvolaním sa na zahraničné zdroje, naposledy sa potkany vybrali do skladu dôkazov, kde si pochutili na zabavenej marihuane.

Došla im trpezlivosť

Polícia sa na stav budovy sťažuje pravidelne, no zatiaľ bez úspechu. Pred niekoľkými dňami im však došla trpezlivosť a vybrali sa na radnicu.

Nadrogované potkany

„Potkany nám žerú marihuanu. Všetky sú úplne nadrogované,“ povedala Anne Kirkpatricková mestskému zastupiteľstvu. Vo svojej predloženej správe Kirkpatricková uviedla, že alarmujúci stav sa netýka len centrály, ale aj všetkých ostatných policajných budov v okrskoch.

„Nečistota sa vymyká normálu. Upratovacie čaty si zaslúžia pochvalu, pretože sa snažia upratať, čo je neupratateľné,“ dodala s tým, že ich budova na Broad Street bola už v minulosti zamorená nielen potkanmi, ale aj švábmi a ďalšími škodcami, ktorí ničili policajný majetok.

Problémy ich trápia dlhodobo. V budove nedávno nefungovala klimatizácia, neskôr sa zase pokazili výťahy.

