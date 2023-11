Zdroj: pixabay.com Polícia zadržala ľudí z jogovej sekty, obete manipulovali k pornu Francúzska polícia v utorok zadržala 41 ľudí spojených s jogovou sektou Hnutie za duchovnú integráciu do absolútna, a to vrátane jej guru Gregoriana Bivolarua. 29. november 2023 Zo zahraničia

V uplynulých dňoch pápež obmedzil svoje aktivity pre zápal na pľúcach. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správy agentúr AP a AFP.

„Aj keď celkový zdravotný stav Svätého Otca v súvislosti s jeho ochorením podobným chrípke a zápalom dýchacích ciest sa zlepšil, lekári pápeža požiadali, aby v najbližších dňoch neuskutočnil plánovanú cestu do Dubaja,“ uvádza sa vo vyhlásení hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho.

„Pápež František s veľkou ľútosťou prijal žiadosť lekárov a jeho cesta je zrušená,“ dodal Bruni.

Pápežovi Františkovi, ktorý by mal o tri týždne dovŕšiť 87 rokov, odstránili časť pľúcneho laloku ešte v mladosti. V pozícii rímskeho biskupa v minulosti už raz odložil plánovanú zahraničnú cestu, a to vlani do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Príčinou bol zápal kolena. Cestu napokon uskutočnil začiatkom tohto roka.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR