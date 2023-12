KRVAVÁ dráma! Polícia ZNEŠKODNILA strelca, ktorý v Prahe ZABIL najmenej 15 ľudí

Aktualizované 18:30 Pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe prišlo vo štvrtok o život najmenej 15 ľudí a minimálne 24 je zranených.

Počet mŕtvych vo štvrtok korigoval český policajný prezident Martin Vondrášek. Strelec bol podľa jeho slov študentom školy, najskôr zastrelil svojho otca, potom odišiel do Prahy. Skutok bol podľa Vondráška premyslený, študent sa zrejme inšpiroval činom v zahraničí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Chcem upokojiť verejnosť, že ďalšie nebezpečenstvo teraz nehrozí, druhý strelec nebol potvrdený,“ napísal a zároveň vyzval ľudí, ktorí sa pohybuje v centre Prahy, aby rešpektovali pokyny polície.

Študenti sú evakuovaní v budove Rudolfina, ktoré sa nachádza tiež na Palachovom námestí. Riaditeľ Galerie Rudolfinum Petr Nedoma vo vysielaní ČT24 povedal, že sa pozeral z okna Rudolfina na budovu FF UK a na jej streche videl strelca, ktorý strieľal smerom k Mánesovmu mostu.

Vystrelil podľa neho niekoľkokrát, potom dal údajne ruky nad hlavu a zbraň odhodil. Potom Nedoma podľa svojich slov videl, ako polícia odvádzala študentov z budovy s rukami nad hlavou.

„Na miesto okamžite vyrazilo veľké množstvo posádok – dvaja lekári, inšpektor, špeciál Fenix, päť posádok záchranárov,“ uviedli záchranári na sociálnej sieti X. Na príjem zranených sa podľa ministra zdravotníctva Vlastimila Válka pripravujú fakultné nemocnice.

„Som v kontakte s ministrom vnútra a Políciou ČR. Prosím všetkých občanov, aby rešpektovali odporúčania zložiek IZS,“ napísal na sieti X.

Minister vnútra Vít Rakušan vo vysielaní ČT upozornil, aby sa ľudia nechodili na miesto pozerať. Dodal, že polícia je v maximálnom nasadení a udalosť je pre ňu prioritou. Zásahová jednotka bola podľa neho na mieste okamžite.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p