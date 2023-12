18. december 2023 ELA Zo zahraničia Pomyselné hodiny POSLEDNÉHO SÚDU sú neúprosné: Sme kúsok od NAJHORŠIEHO, varujú vedci Ručička symbolických hodín posledného súdu (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je naša planéta k úplnému zničeniu, sa neúprosne pohla v neprospech ľudstva.

Pomyselné hodiny Posledného súdu odpočítavajú čas, ktorý zostáva našej civilizácii do jej konca, a ten sa podľa odborníkov, bohužiaľ, kráti.

Minúta a pol

Ešte začiatkom roka 2022 ukazovali 100 sekúnd pred polnocou tri roky po sebe. „Ak sa má ľudstvo vyhnúť existenčnej katastrofe,… svetoví lídri musia odviesť oveľa lepšiu prácu v boji proti dezinformáciám, dbať na vedu a spolupracovať,“ povedala Bronsonová pri príležitosti 75. výročia prvého odhalenia symbolických hodín posledného súdu.

Situácia je teraz iná. Našej civilizácii už zostáva len 90 sekúnd, čiže pomyselná minúta a pol.

Do úplnej katastrofy sa rútime podľa hodín Posledného súdu hlavne kvôli vojne na Ukrajine. Navyše, odpočítavanie môže negatívne ovplyvniť aj vyhrotená situácia na Blízkom východe.

Najhoršia situácia od roku 1947

„Putin opakovane naznačoval možnosti využitia jadrových zbraní,“ uviedol pre denník USA Today profesor Steve Fetter z University of Maryland.

Hodiny súdneho dňa sú projektom časopisu Bulletin of the Atomic Scientists. Situácia je teraz najhoršia od roku 1947, kedy redakcia so symbolickým „odbíjaním hodín“ začala.

Vtedy bola hodnota na siedmich minútach, v priebehu rokov v závislosti od situácie vo svete rôzne kolísala.

Už budúci mesiac časopis oznámi hodnotu pre rok 2024, no už teraz je jasné, že žiadne veľké zlepšenie očakávať nemôžeme. Vladimír Putin si naplánoval vojenské ciele pre Ukrajinu až do roku 2026. A nedávno tiež vyhlásil, že do ich splnenia v žiadnom prípade nemieni s Kyjevom vyjednávať o prímerí.

Zdroj: Dnes24.sk