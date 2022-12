V Berlíne prasklo MEGA akvárium: Voda po sebe zanechala takúto skazu! FOTO a VIDEO

V hoteli, ktorý sa v budove nachádza, bolo okolo 05.45 h počuť veľmi hlasný zvuk. Následne na sa na ulicu zrútili časti fasády budovy DomAquarée.

„Akvárium je poškodené, uniká z neho voda. Situácia v tejto chvíli nie je jasná,“ uviedla miestna hasičská služba na sociálnej sieti Twitter. Zároveň dodala, že na miesto bolo vyslaných 100 hasičov.

DomAquarée sa nachádza na Ulici Karla Liebknechta – hlavnej dopravnej tepne v centre Berlína. Po incidente ju museli uzavrieť. Centrum pre dopravné informácie na Twitteri uviedlo, že na ceste sa nachádza „extrémne veľa vody“.

V budove DomAquarée sa nachádza akvárium s morskými živočíchmi a tzv. AquaDom, ktorý praskol. Ide o veľkoobjemové akvárium, v ktorom sa nachádzalo asi 1500 druhov tropických rýb a bolo populárnou turistickou atrakciou.

Podľa webovej stránky budovy DomAquarée bol AquaDom „najväčším voľne stojacim cylindrickým akváriom na svete“. Podľa agentúry DPA obsahovalo až milión litrov slanej vody a v roku 2020 bolo zmodernizované.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN