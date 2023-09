Poriadna ROMANTIKA v europarlamente! Po nečakanej žiadosti o ruku tlieskala celá sála

Pôda Európskeho parlamentu v Bruseli sa tento týždeň stala dejiskom romantického momentu estónskeho páru. Kuldar Lepp si vypýtal mikrofón, priviedol priateľku a spoločne sa postavili pred rečnícky pult.

Po niekoľkých sekundách vytiahol z vrecka prsteň, pokľakol pred svoju kolegyňu z mládežníckej skupiny politickej strany Isamaa a pred všetkými ju požiadal o ruku.

Nedávno celý svet zaujala žiadosť o ruku slovenských atlétov. Koncom augusta pokľakol v cieli chodeckej päťdesiatky na MS v Budapešti atlét Dominik Černý.

Podobnú šou si ešte v januári užili aj návštevníci hokejového Winter Games. Čiarový rozhodca Martin Junek vtedy požiadal svoju partnerku o ruku po prvej tretine zápasu Slovan Bratislava – HC Košice. Tehelné pole vtedy dvojicu odmenilo búrlivým potleskom.

#EPP4Youth Week never stops surprising us...



and neither does LOVE!



💙 Congratulations to the happy couple. We are honoured to have been part of this special moment. pic.twitter.com/piINrUy5a7