7. september 2023 Zo zahraničia DRÁMA v Chorvátsku: Ženu s dcérkami more odnieslo KILOMETRE od brehu! Oddych na obľúbenom paddleboarde sa zmenil na chvíle hrôzy. Češku a jej dve dcéry rozbúrené more odnieslo ďaleko od brehu.

Žena z Prahy a jej dve dcérky si užívali dovolenku v Chorvátsku. Neďaleko obce Promajna sa rozhodli, že sa vyšantia na paddleboarde. V priebehu chvíle ich silná búrka odniesla až dva kilometre od brehu.

Rýchlo sa vzďaľovali

Ante Ćapin a jeho hosť Andrzej Blaszczak si najprv všimli panikáriaceho muža. „Chytal sa za hlavu a utekal od móla smerom k hostincu Azimut,“ prezradil miestny obyvateľ Ćapin pre portál makarska-danas.com.

Všimli si ľudí, ako hľadia smerom k moru. Ante v tom momente uvidel na obzore malú čiernu bodku, ktorá sa vzďaľovala smerom na Brač.

„Zakričal som na Andrzeja, aby rýchlo naštartoval motorový čln. Prišiel k nám muž, ktorý povedal, že na paddleboarde má ženu a dve malé dievčatká,“ opisuje Ante.

Vydarená záchrana

Trojica naskočila do pripraveného člnu a rýchlo vyrazila na záchrannú misiu. Chorvát tvrdí, že v rozbúrenom mori nebolo ľahké paddleboard objaviť, no po niekoľkých minútach sa to podarilo. Matku s deťmi vytiahli na palubu a úspešne priviezli na breh.

„Našťastie mladá Češka z Prahy zachovala v tejto situácii pokoj, udržala rovnováhu a obe dievčatá objímala,“ vraví Ante Ćapin.

Po úspešnej záchrannej akcii otec oboch dievčat a manžel spomínanej ženy neskrýval radosť. Hneď na palube svoju rodinu vybozkával. Po príchode na breh sa obom záchrancom odvďačil fľašou vína.

