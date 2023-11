4 Galéria Zdroj: Facebook.com/primátor mesta Vysoké Tatry Poškodený chodník možno budú musieť ÚPLNE uzavrieť! V Tatrách platí MIMORIADNA situácia Je možné, že táto trasa úplne uzatvorí a dôjde k jej sanácii. Na mieste treba preto zvýšiť opatrnosť. 8. november 2023 Zo Slovenska

8. november 2023 Zo Slovenska Poškodený chodník možno budú musieť ÚPLNE uzavrieť! V Tatrách platí MIMORIADNA situácia Je možné, že táto trasa úplne uzatvorí a dôjde k jej sanácii. Na mieste treba preto zvýšiť opatrnosť.

Od stredy rána platí vo Vysokých Tatrách mimoriadna situácia, vyhlásil ju primátor mesta. Môže za to poškodený chodník na Rainerovu chatu smerom z Hrebienka.

„Po obhliadke poškodeného chodníka Hrebienok – Rainerová chata, Mesto Vysoké Tatry vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Pracovníci správy TANAPu začali s neodkladnými prácami, na stabilizácii svahu. Chodník je v súčastnosti priechodný v zúženom profile. Poprosím všetkých, aby uvedeným chodníkom prechádzali opatrne,“ uviedol v stredu primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák na sociálnej sieti.

Chatár Peter Petras upozornil, že táto trasa je dôležitá najmä pre horských nosičov a je nevyhnutné, aby ostala zachovaná.

V hre je aj sanácia

Aj za použitia dronov odborníci preskúmávajú chodník i širšie okolie.

„Mali by posúdiť aj rizikovosť skál nad chodníkom a sú zároveň kompetentní rozhodnúť, či je chodník bezpečný pre návštevníka, alebo nie. Univerzita v minulosti robila aj výskum v tejto oblasti, majú záznamy, ako sa sutiny v tých dolinách pohybujú. Budeme čakať na ich rozhodnutie a na samosprávu posielame žiadosť o vyhlásenie mimoriadnej situácie,“ uviedol ešte v utorok riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.

Mimoriadna situácia sa teda v stredu medzitým aj stala realitou.

Majko zároveň pripustil, že sa táto trasa úplne uzatvorí a dôjde k jej sanácii. Všetko však podľa neho musia posúdiť kompetentní. Majko dodal, že chodník má v súčasnosti šírku približne jeden meter a dá sa po ňom prejsť, je však podstatne zúžený.

Patria medzi najvyťaženejšie

Na mieste treba preto zvýšiť opatrnosť. Upozornil tiež, že trasa nie je prístupná pre vozíčkarov a rodiny s kočíkmi. Na Rainerovu chatu vedú dve turistické trasy, patria medzi najvyťaženejšie v Tatrách a podľa Petrasa musia ostať obe zachované.

„Turisti si predĺžia cestu k nám o 20 minút cez Bilíkovu chatu a vodopády, pre nich to nebude zložité, ale nosiči by mali veľký problém nosiť tou spodnou trasou,“ skonštatoval. Nie je to podľa neho prvýkrát, čo došlo k zrúteniu časti chodníka, vždy sa však našlo riešenie.

