Poškodilo vám zemetrasenie majetok? Finančný konzultant radí, ako teraz postupovať

Poškodení klienti by podľa finančného konzultanta Adama Stečáka z Allianz-Slovenskej poisťovne, a.s. mali čo najskôr nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne a to telefonicky, online či cez finančného agenta.

„To prvé, načo sa obyvatelia v prípade nečakanej škodovej udalosti na ich majetku môžu spoliehať, je komerčné poistenie. Ak pomáhame klientom s ochranou ich majetku formou poistenia, tak z osobnej skúsenosti musím povedať, že im odporúčame mať v zmluve zahrnuté aj pripoistenie zemetrasenia. Avšak klienti, ktorí si pripoistenie zemetrasenia pri uzatváraní poistnej zmluvy odmietli dať, poisťovňa tieto škody v dôsledku tejto udalosti plniť nebude,“ uviedol pre Dnes24.sk Stečák.

Čo najskôr nahlásiť

Ako teda majú postupovať obyvatelia, ktorých postihlo zemetrasenie a nemajú vlastné prostriedky na rekonštrukciu a ich poistenie má napríklad podmienku, že zemetrasenie musí dosiahnuť 6. stupeň?

Stečák poškodeným klientom odporúča čo najskôr nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne a to telefonicky, online, prípadne prostredníctvom svojho finančného agenta.

„Podmienky z ústredia poisťovne Allianz hovoria o tom, že spoločnosť nebude čakať na oficiálne potvrdenie výsledného stupňa zemetrasenia, ale každú škodu, ktorá bude niesť známky poškodenia zemetrasením bude riešiť individuálne s cieľom poskytnúť klientom čo najskôr poistné plnenie. Spoločnosť Allianz už registrovala cez 460 poistných udalostí,“ uviedol štatistiky k strede 11. októbra 2023.

Nemajú poistenie

Obyvatelia postihnutých miest a obcí, ktorí poistenie v komerčnej poisťovni nemajú, tak môžu podľa Stečáka požiadať o finančnú výpomoc.

„A to zo strany štátu, prípadne formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické a právnické osoby. Veríme, že ľudia kvôli tejto udalosti prehodnotia negatívny postoj k poisteniu svojich nehnuteľností, nakoľko na Slovensku je stále vysoké percento ľudí, ktorí svoj majetok poistený nemajú,“ doplnil na záver Stečák a dodal, že táto udalosť bola príkladom toho, že človek nikdy nevie predpokladať či k takejto udalosti dôjde alebo nie.

