Dnes o 20:30 Milan Hanzel Šport Prísne opatrenia vystavia ŠPORTU stopku! Premiér sľubuje odškodné

Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, ktoré sú však takmer nezrealizovateľné.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

O aké akcie a hlavne podmienky ide? Ak organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. V tom prípade sa podujatie bude môcť zrejme konať. Po svojom pondelkovom zasadnutí o tom informoval ústredný krízový štáb, návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu.

Ohrozená baráž

Opatrenie sa dotkne aj Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (4. októbra) či zápasu baráže o postup na futbalové EURO 2020 Slovensko – Írsko (8. októbra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave). Na základe prijatých opatrení by sa mala prerušiť sezóna vo futbalovej Fortuna lige či neodštartovať nový ročník hokejovej Tipos extraligy.

„Zakážeme hromadné podujatia s určitými výnimkami, napríklad sobášu, pohrebu, krstu, zasadnutí orgánu verejnej moci, alebo ak organizátor takéhoto podujatia zabezpečí, že všetci zúčastnení budú mať negatívny RT-PCR test nie starší ako 12 hodín a nahlási takúto akciu na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva do 48 hodín. Toto opatrenie sa dotýka športových, kultúrnych, firemných a cirkevných podujatí,“ uviedol po rokovaní ústredného krízového štábu Hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Vysvetlenie Matoviča

Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. „Mrzí nás obmedzenie týchto podujatí. Situáciu na Slovensku je však mimoriadne vážna. To, čo sa udeje v najbližších dvoch týždňoch, vôbec nemáme v rukách, týmito opatreniami však vieme ovplyvniť to, čo sa stane počas tretieho, štvrtého a ďalších týždňov. Iba sa prizerať, ako extrémne strmo rastieme, tým by sme dopustili na Slovensku armagedon,“ povedal predseda vlády SR Igor Matovič.

Podľa neho by zasiahnutá športová obec mala dostať finančné kompenzácie: „Ruka ruke s takýmito zásadnými obmedzeniami idú aj kompenzácie. Poprosil som pána ministra, aby začal rokovanie so športovcami o kompenzácii výpadkov ich tržieb. Aby nám šport či kultúra nezahynuli.“ Opatrenie sa dotkne aj nosenia rúšok pri športových podujatiach. „Nosenie rúšok pri športových aktivitách v interiéri je dôrazne odporúčané,“ dodal Matovič.

Vydržalo to krátko

Od septembra boli športové zápasy a súťaže vyhlásené za rizikové podujatia s tzv. „superšíriteľmi“ nového koronvírusu. Pôvodne boli od od 1. septembra do 1. októbra zakázané vonkajšie hromadné športové akcie s účasťou 1000 a viac divákov. Nesmeli sa organizovať ani interiérové podujatia nad 500 ľudí. Zároveň platilo odporúčanie neorganizovať žiadne hromadné podujatia. Neskôr bola diskusia o redukcii účastníkov na 100 resp. 50, no napokon sa 14. septembra rozhodlo o ponechaní vtedajších obmedzení.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR