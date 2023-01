Zdroj: Pexels.com , TASR/František Iván Pošta plánuje od marca rast cien: Zároveň však radí, ako za služby UŠETRIŤ Zákazníkov chce pošta motivovať k tomu, aby využívali elektronickú formu podania listov, takzvaný ePodací hárok. 10. január 2023 Správy Zo Slovenska

Od 1. marca plánuje Slovenská pošta zvýšenie cien niektorých produktov. Zákazníkov chce zároveň motivovať k tomu, aby využívali elektronickú formu podania listov, takzvaný ePodací hárok. Vyplýva to z návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejneného v medzirezortnom pripomienkovom konaní na internetovej stránke slov-lex.sk.

Koľko si priplatíme?

Ceny listov 1. triedy sa zvýšia v rozpätí od 20 do 40 centov, listov 2. triedy od 10 do 20 centov. Maximálna cena listu 1. triedy do 50 gramov bude 1,20 eura, do 2000 gramov je jeho cena 3,40 eura. Najvyužívanejšou formou je list 2. triedy do 50 gramov.

Slovenská pošta upravuje jeho cenu o 15 centov. Jeho maximálna cena tak bude vo výške 90 centov. Doporučený list 1. triedy do 50 gramov prostredníctvom doporučenej zásielky bude stáť 2,50 eura, pokiaľ zákazník pri podaní využije ePodací hárok, bude jeho cena vo výške 2,10 eura. Pri využití ePodacieho hárku je cena nižšia pri každej gramáži listu v priemere o 40 centov a o 70 centov pri balíkoch.

Elektronicky je to výhodnejšie

Celkové zvýšenie cien predstavuje nárast o 16,91 %, pri využití ePodacieho hárku sa cena doporučených zásielok zvyšuje o 13,39 % a cena úradných zásielok narastie o 11,63 %. Cena za službu „doporučene“ sa zvýši o 20 centov. Kategóriu „lístok do 20 g“ zrušili, začlenená bude do obyčajného listu.

Poslednú cenovú úpravu urobila Slovenská pošta v marci 2022. V prvom polroku minulého roka mala stratu 11,9 milióna eur z univerzálnej služby, ktorú spôsobil predovšetkým pokles objemu podávaných zásielok. V roku 2023 predpokladá Slovenská pošta rast nákladov o 1,05 % pre zvýšenie spotreby materiálu a energií, najmä vplyvom nárastu cien energií a opatrení v oblasti distribúcie, hlavne v nákladoch na prepravné a rastom iných prevádzkových nákladov.

Zdroj: TASR