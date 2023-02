Roky práce mu POŽIAR zničil za pár minút: Mužovi z Popradu všetko zhorelo do TLA! FOTO

Za pár minút mu plamene zobrali to, čo budoval dlhé roky. Teraz nemá nič. Taký je výsledok ničivého požiaru v Poprade

Na sumu 180.000 eur predbežne vyčíslili škody, ktoré spôsobil piatkový (24. 2.) požiar autoumyvárne a dielne na Kežmarskej ulici v Poprade.

Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.

„K žiadnym zraneniam nedošlo. Zisťovanie príčin vzniku požiaru prebieha. Zasiahnuté boli dva menšie objekty, ktoré boli stavebne spojené,“ uviedol s tým, že na mieste zasahovalo 15 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi hasičskej techniky.

Až na druhý deň, teda v nedeľu (26. 2.), sa na sociálnej sieti objavil príspevok k požiaru v Poprade. Na facebookovom účte Only in Poprad totiž napísala pani, ktorá vyrozprávala smutný príbeh majiteľa zhorených priestorov.

„Priatelia, obraciam sa na vás s veľkou prosbou. Chcem vás poprosiť o finančnú pomoc pre môjho švagra, ktorý pri včerajšom požiari prišiel o všetko, čo si roky budoval,“ napísala pani na Only in Poprad.

„Do tla mu zhorela autoumyváreň, autoservis a pneuservis. To, čo ho živilo a zároveň bolo jeho koníčkom, stratil v priebehu pár minút. Budoval si to sám sedem rokov, investoval do toho všetky svoje peniaze a čas. A teraz môže začať opäť od nuly,“ doplnila.