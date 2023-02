Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Pozor, na Slovensko sa RÚTI víchrica ULF: Okrem zmeny počasie môže NAPÁCHAŤ aj škody! Najprv snehová kalamita, potom extrémne mrazy a naposledy poľadovica. To je stručný prehľad toho, ako u nás úradovalo počasie, ktoré prinesie ďalšiu zmenu! 17. február 2023 han Zo Slovenska

Na územie Slovenska dorazí ďalšia tlaková níž, tentoraz so sebou prinesie silný vietor a aj teplejšie teploty. Ako informuje portál iMeteo.sk, víchricu sa v noci presunula z východného Atlantiku, pozdĺž pobrežia Škótska nad južnú Škandináviou až na Pobaltie

„Keďže nad západnou Európou sa bude nachádzať výrazná tlaková výš a rozdiel tlaku medzi stredom tejto tlakovej výše a stredom tlakovej níže Ufa bude aj viac ako 50 hPa, tak to vyvolá silný vietor, ktorý zasiahne hneď niekoľko európskych krajín,“ vysvetľujú na spomínanom webe.

Tri vlny vetra

Pýtate sa, ako sa vetrisko prejaví na Slovensku? Odpoveďou sú ďalšie informácie z iMeteo.sk: „Vietor veľmi pomaly začína silnieť aj na našom území. Zatiaľ sa však nárazy vetra pohybujú len do 50 km/h. Na horách fúka trošku silnejšie s nárazmi do 80 km/h, no k večeru vietor mierne zosilnie. Stále však nepôjde o nebezpečné nárazy vetra.“

Na stránke dodávajú, že vietor začne výrazne mohutnieť na horách a v Podunajskej nížine v sobotu ráno a fúkať bude až dopoludnia s nárazmi až do 70 km/h, na horách až do 120 km/h.

„Tie najsilnejšie poryvy vetra by sme na Slovensku mali zaznamenávať počas druhej vlny silného vetra, ktorý príde v sobotu v druhej časti popoludnia a veterno bude až do skorých nedeľných ranných hodín. Poryvy vetra v nižších polohách môžu dosahovať rýchlosť až okolo 80 km/h a na horách do 140 km/h,“ uviedli.

Vietor aj v nedeľu

„Tretia vlna silného vetra príde na Slovensko v nedeľu na poludnie a silný, nárazový vietor bude na našom území fúkať až do večerných hodín,“ podotkol portál iMeteo.sk, kde upozorňujú ešte na jeden dôležitý jav.

„Výrazné oteplenie a dážď môže vyvolať povodne. Silný vietor však nebude jediným nebezpečným poveternostným javom, ktorý nás čaká. Počas soboty k nám totiž prenikne teplejší vzduch, ktorý prinesie na súčasnú ročnú dobu veľmi nezvyčajné teploty,“ tvrdia.

Výrazne oteplenie

Kde na Slovensku sa poriadne oteplí? „Nad naše územie bude zatekať teplý vzduch zo západu, ktorý sa prejaví predovšetkým na západnom Slovensku, kde už nočné teploty nemusia klesať pod +10 °C a počas soboty prinesú rekordne vysoké teploty,“ predpovedajú na spomínanom webe.

„Na západnom Slovensku sa zajtra popoludní môžu teploty šplhať až na neuveriteľných +17 °C, čo nemá na polovice februára obdobu,“ podotkli odborníci na počasie a uzavreli: „Zatiaľ čo na západe budú teploty atakovať rekordy, tak na severe bude pršať a to aj na horách, pričom súčasne bude teplo.“

Na záver doplníme, že kvôli vysokým teplotám a pretrvávajúcim dažďom, ubudne zo snehu na horách. To môže spôsobiť zvýšené hladiny riek, či potokov, čo bude mať dopad na povodňové výstrahy.

