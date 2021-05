Zdroj: TASR/AP Pre Nemecko už nebudeme rizikovou krajinou: Čo to pre nás znamená? Rezort zahraničných vecí oznámil dobrú správu. Pri cestovaní do Nemecka už nepotrebujeme žiadne formuláre ani negatívny test. 22. máj 2021 Správy

22. máj 2021 Správy Pre Nemecko už nebudeme rizikovou krajinou: Čo to pre nás znamená? Rezort zahraničných vecí oznámil dobrú správu. Pri cestovaní do Nemecka už nepotrebujeme žiadne formuláre ani negatívny test.

Zdroj: TASR/AP

Nemecko nebude od nedele (23. 5.) považovať Slovensko za rizikovú krajinu z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Slováci budú môcť vstúpiť do Nemecka bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v krajine, bez povinnosti predložiť vyplnený formulár, negatívny test na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby.

Vzhľadom na to, že Nemecko tvorí 16 spolkových krajín, opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu na krajinskej a regionálnej úrovni sa môžu odlišovať. „Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény,“ poukazuje rezort diplomacie. Úrad Gesundheitsamt odporúča MZVEZ kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

