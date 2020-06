22. jún 2020 Zo Slovenska Pre silné dažde hrozia POVODNE! Meteorológovia vydali viaceré výstrahy + PREDPOVEĎ

Začiatkom týždňa nás potrápia výdatné dažde sprevádzané silným vetrom. Na niektorých častiach Slovenska hrozia povodne.

Daždivý víkend nepotešil a rovnako nepoteší ani predpoveď počasia na tento týždeň. Slovensko aj počas najbližších dní potrápia výdatné dažde.

Hrozia povodne!

„Počasie totiž naďalej ovplyvňuje tlaková níž, ktorá zasahuje nad našu oblasť a s ňou spojený oklúzny front,“ informuje portál iMereo.sk.

Zrážky z Poľska ovplyvnia počasie predovšetkým v severných regiónoch Slovenska, kde sa očakávajú výdatnejšie zrážky. Pršať by malo počas celého dňa, pričom najviac zrážok by malo spadnúť na severe a východe krajiny.

„Vplyvom toho, že vodné povodia sú už po predchádzajúcich zrážkach nasýtené, tak akékoľvek zrážky sa budú takmer ihneď prejavovať na vzostupe vodných tokov,“ varuje iMeteo.sk.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že vo väčšine regiónov Žilinského a Prešovského kraja sa môže vyskytnúť intenzívny dážď s úhrnom zrážok 50 až 70 milimetrov. Výstraha platí do pondelka (22. 6.) do 21:00 hod.

Výstraha pred dažďom prvého stupňa platí pre okresy Považská Bystrica, Michalovce, Sobrance a Trebišov, ale aj pre niektoré okresy Prešovského a Žilinského kraja. Spadnúť môže 35 až 50 milimetrov zrážok.

SHMÚ okrem toho vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, platí do utorka (23. 6.) pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Trenčianskeho, Košického a Žilinského kraja, a tiež pre niektoré okresy Prešovského kraja. Na horách od výšky okolo 1000 metrov nad morom môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu.

Naďalej ústav upozorňuje na riziko povodní z dažďov. Hydrologickú výstrahu druhého stupňa vydal pre okresy Skalica, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné. Platí do utorka 12.00 h. Pre viaceré ďalšie okresy platí výstraha prvého stupňa.

Letné teploty

Časté lejaky a búrky podľa iMeteo.sk konečne v strede týždňa vystrieda teplejšie slnečné počasie.

Už v stredu sa ale môžeme tešiť na oteplenie, ktoré k nám prinesie tlaková výš. Teploty by sa mali pohybovať prevažne do +27 stupňov Celzia, pričom cez víkend by mohli dosiahnuť aj tropické hodnoty!

Vyzerá to teda tak, že záver júna prinesie konečne letné počasie.

