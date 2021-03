Zdroj: 3M Slovensko, s.r.o. Pre takmer 70 % ľudí je kvalitné prírodovedné vzdelanie kľúčom k lepšej budúcnosti Štúdium a kvalitné vzdelanie boli vždy nesmierne dôležité. Súčasná pandemická situácia poukázala aj na obrovský význam vedy a výskumu pre náš každodenný život. 8. marec 2021 Tlačové správy

8. marec 2021 Tlačové správy Pre takmer 70 % ľudí je kvalitné prírodovedné vzdelanie kľúčom k lepšej budúcnosti Štúdium a kvalitné vzdelanie boli vždy nesmierne dôležité. Súčasná pandemická situácia poukázala aj na obrovský význam vedy a výskumu pre náš každodenný život.

Zdroj: 3M Slovensko, s.r.o.

Už pred pandémiou až 85 % ľudí v regióne strednej Európy verilo, že na pracovnom trhu je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov práve pre oblasť vedy a výskumu. A skoro 70 % si myslí, že kvalitné vzdelanie v prírodovedných odboroch je pre lepšiu budúcnosť kritické. Toto ukázali výsledky prieskumu technologickej spoločnosti 3M, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti vo svete inovácií.

Ak nie si dosť múdry, na vedu radšej zabudni

Napriek tomu, že v súčasnosti si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, akú veľkú úlohu v našich životoch zohráva práve veda a výskum, stále viac mladých ľudí je aktívne svojimi blízkymi odrádzaných od toho, aby pokračovali v štúdiu prírodných vied. V regióne strednej Európy je to 22 % oproti 17 % celosvetovo.

Ak by sme sa na to pozreli z generačného hľadiska, v rámci Mileniálov a generácie Z (ročníky 1980 – 2009) je to až 32 % v porovnaní s Baby Boomers a generáciou X (ročníky 1946 – 1979), u ktorých 16 % nedostáva od blízkych podporu vo svojom vedeckom smerovaní.

Zdroj: 3M Slovensko, s.r.o.

Stereotypné tvrdenia, že „veda je iba pre géniov alebo bifľošov“ (31 %), patria k hlavným prekážkam, prečo sa mladí ľudia do štúdia prírodovedných odborov a následne vedeckej kariéry nehrnú. Problémom však je aj prístup základných a stredných škôl k prírodovedným predmetom. Z opýtaných 27 % potvrdilo, že majú nedostatočné možnosti štúdia prírodovedných predmetov.

Najčastejšie opakujúcim dôvodom, prečo si študenti radšej volia inú kariérnu cestu, však bolo, že im je opakované, že nie sú na to dostatočne múdri (38 %).

Veda = lepší svet v každodennom živote

Prieskum 3M tiež ukázal, ako by školy, štát, aj samotné spoločnosti mohli motivovať mladých ľudí vôbec začať uvažovať o štúdiu prírodovedných a technických predmetov. Polovica dopytovaných by si priala, aby sa prírodovedné predmety učili pútavejším spôsobom. Až 47 % by uvítalo, aby bola veda prezentovaná ako platforma, ktorá dokáže urobiť svet lepším miestom a takmer rovnaké percento (44 %) si myslí, že je potrebné viac spájať vedu s ich každodenným životom.

„Spoločnosť 3M je postavená technických a technologických výrobkoch, ktoré sami vyvíjame a vďaka ich vzájomnému prepájaniu prinášame nové inovatívne riešenia. Na to, aby sme v tom mohli pokračovať, musia do firmy prichádzať noví mladí ľudia, ktorí prevezmú štafetu. V 3M si myslíme, že vzdelaná a technicky zmýšľajúca mladá generácia je dôležitá nielen pre nás, ale aj celosvetovo. Preto sa sústreďujeme predovšetkým na propagáciu vedy u mladých ľudí v jednotlivých krajinách, kde 3M pôsobí,“ vysvetľuje Rudolf Melezinek, Technical Manager, 3M East Europe Region.

Zdroj: 3M Slovensko, s.r.o.

Inšpirácia a podpora sú základom

Vďaka mnohým technologickým a vedeckým oblastiam, v ktorých sa 3M angažuje, si spoločnosť uvedomuje, aké nesmierne dôležité je podporovať budúce generácie v štúdiu prírodovedných a technických disciplín. „Sme tradičným priemyselným regiónom, z ktorého vzišli celosvetovo uznávané inovácie a riešenia. Lepšia budúcnosť závisí od vzdelaných ľudí. Potenciál u nás určite je. Ak sa máme niekam posunúť v súčasných celosvetových výzvach, bez vedy a technických odborov sa nezaobídeme,“ hovorí R. Melezinek. Vytvorili preto súťaž 3Mind, ktorá pomáha mladým študentom a vedcom realizovať svoje sny. Hlavnou výhrou je totiž 60 000 Kč (2 300 EUR) na rozvoj víťazného nápadu.

Pandémia postavila učiteľov, študentov, ale aj rodičov po celom svete pred výzvu v podobe dištančného vzdelávania. Spoločnosť 3M sa im prostredníctvom on-line programu Science at Home (Veda na doma) rozhodla aspoň trochu pomôcť a spestriť online štúdium. V sérii videí tím vývojových inžinierov z 3M ukazuje, ako sa dajú robiť zaujímavé vedecké pokusy aj doma v kuchyni alebo detskej izbe. Domovská stránka projektu je Science at Home a videá so slovenskými titulkami sú dostupné na YouTube kanáli spoločnosti 3M.

Hoci to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, aj štúdium prírodovedných odborov podlieha istým trendom, ktoré súvisia aj s celkovou situáciou vo svete. „Požiadavky trhu sa budú určite meniť. Práve teraz zaznamenávame dopyt po elektrifikácii automobilov, umelej inteligencii, hromadnom spracovaní a vyhodnocovaní dát, vyšších stupňoch robotizácie a automatizácie. Rovnako dôležitý je v súčasnosti aj všeobecný prístup k zdrojom – opätovné využívanie a znižovanie spotreby energií či eliminácia odpadu. Môžeme očakávať veľa nových nápadov revolučných riešení. Na toto všetko musíme byť pripravení a otvorení učiť sa nové veci v škole a aj po nej, jednoducho stále. Nezáleží na tom, či to bude dištančne alebo starým osvedčeným spôsobom. Možno to bude niečo medzi tým,“ pripúšťa Rudolf Melezinek na záver.

Reprezentatívny prieskum State of Science zrealizovala spoločnosť 3M celosvetovo na dospelej populácii v dvoch fázach. Prvá, predpandemická, sa konala od augusta do októbra 2019 v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur, Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine. Druhej fázy sa zúčastnilo 11 krajín – Brazília, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Singapur, Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia – a prebiehala v júli a auguste 2020 rovnako na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine. Prieskumu sa spolu zúčastnilo 25 187 respondentov a výsledky boli zverejnené na https://www.3m.com/…ndex-survey/.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: 3M Slovensko, s.r.o.