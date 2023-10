Zdroj: pixabay.com Prečo sú holandské deti NAJŠŤASTNEJŠIE na svete? Rodičia dodržujú len 6 zásad! Tamojšie deti sú šťastné, vyrovnané a dokážu kriticky pozerať na svet. Tamojšia psychologička prezradila, na čo nedajú rodičia nikdy dopustiť. 7. október 2023 Magazín

Holandské deti patria dlhodobo medzi najšťastnejšie na svete. Uznávaná detská psychologička Veronique van der Kleijová prezradila, ako je možné, že v ich krajine dokážu vychovať spokojné a sebavedomé deti.

1. Nevozíme deti do školy

Holandsko je krajinou s najväčším počtom cyklistov na obyvateľa. Ako pripomína tamojšia psychologička, je teda bežné, že hneď ako sa dieťa dokáže posadiť, je pripevnené k prednej časti bicykla a to v akomkoľvek počasí.

„Bicyklovanie cez búrku – samozrejme v správnom daždi – učí deti, že bez ohľadu na to, akým prekážkam vo svojom živote čelia, zvládnu to. Učí ich to aj samostatnosti,“ vysvetlila detská psychologička. Informuje o tom portál CNBC.

Keď dosiahnu vek deväť alebo desať rokov, rodičia ich posielajú do školy na bicykli samé. Rodičia veria, že týmto krokom si budujú samostatnosť a sebadôveru.

2. Nestrážime deti prehnane

Na ihriskách či miestach vyhradených pre deti nepočuť krik rodičov. Nie je to nezáujmom rodičov o svoje deti či ratolesti o okolitý svet. Je bežné vidieť ako deti behajú po ihrisku bez prílišného dohľadu svojich rodičov.

„Už mi niektorí rodičia povedali, že boli veľmi šokovaní, keď išli prvýkrát na naše ihrisko. Všetci rodičia sedeli na lavičke, pokojne sa medzi sebou rozprávali, zatiaľ čo ich deti všade liezli, behali a padali. No holandské deti sú od malička povzbudzované, aby skúmali svoje okolie, verili si a oprášili sa, aj keď spadnú,“ vysvetlila Veronique van der Kleijová.

