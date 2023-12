17. december 2023 ELA Magazín Predajca parfémov NOTINO má problém! Značka Chanel chce vedieť, odkiaľ má luxusné voňavky Kto by na Slovensku nepoznal gigantický e-shop Notino? Za 17 rokov pôsobenia na trhu sa stal najväčším internetovým obchodom s parfémami a kozmetikou v Európe.

Česká spoločnosť Notino, ktorá ponúka 82-tisíc unikátnych produktov od 1 500 svetových aj menších značiek, patrí medzi najväčších predajcov parfémov a kozmetiky aj na Slovensku.

Spor so Chanel

Notino, ktoré má podľa Forbes.sk za sebou mega úspešný účtovný rok s obratom vyše miliardy eur, však už niekoľko rokov čelí súdnemu sporu.

Jedna z najluxusnejších svetových značiek chce vedieť, kde nakupuje produkty, ktoré predáva v e-shope. Ide konkrétne o francúzsku značku Chanel, ktorá sa s Notinom šesť rokov súdi. O spore ako prvé písali Hospodářské noviny.

Odkiaľ majú parfémy?

A v čom je problém? Spoločnosť Chanel si veľmi precízne a striktne vyberá partnerov, ktorým umožňuje tovar predávať. Zmluvu podpíše iba s tými, ktorí splnia prísne požiadavky.

Oficiálni predajcovia Chanelu musia mať napríklad najmenej tri kamenné predajne a samostatné predvádzacie miestnosti. Francúzska značka presne určuje aj formu prezentácie jej parfumov, ktorá je doslova v rukavičkách. Nedodržiavaním týchto pravidiel podľa Chanelu Notino poškodzuje jeho ochrannú známku.

Chanel však prekvapivo nežiadal, aby jeho parfumy e-commerce gigant prestal predávať. Zaujíma sa, odkiaľ ich kupuje, keďže v e-shope aj v kamenných predajniach v Česku a na Slovensku si zákazníci môžu zakúpiť kozmetiku a populárne vône značky Chanel, ako napríklad N°5 či Coco Mademoiselle.

Pravosť značky

Ak by sa preukázalo, že ide o fejky, nielenže by im hrozil trest, ale mohlo by to vážne poškodiť aj renomé firmy.

Spochybnilo by to totiž pravosť aj ostatných značiek parfumov, ktoré predáva. Notino sa už viackrát pokúšalo dostať na zoznam oficiálnych predajcov Chanelu, no neúspešne.

Preto súd neuveril ani ich obhajobe, založenej na tvrdení, že spôsob, akým si značka vyberá predajcov na spoluprácu, je diskriminačný a nezákonný, informujú Hospodářské noviny.

Zdroj: Dnes24.sk