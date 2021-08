Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Predlžovanie vstupeniek a zrušenie príspevkov by mohlo platiť aj v roku 2022 Alternatívou by mohla byť poukážka alebo vrátenie peňazí. Vyplýva to z návrhu novely, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. 20. august 2021 Zo Slovenska

20. august 2021 Zo Slovenska Predlžovanie vstupeniek a zrušenie príspevkov by mohlo platiť aj v roku 2022 Alternatívou by mohla byť poukážka alebo vrátenie peňazí. Vyplýva to z návrhu novely, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Platnosť vstupeniek na podujatia, ktoré sa neuskutočnia pre opatrenia prijaté pre pandemickú situáciu v období od januára do júna 2022, by sa mohla predĺžiť do 30. júna 2023.

Poukážka alebo peniaze

Alternatívou by mohla byť poukážka alebo vrátenie peňazí. Vyplýva to z návrhu novely, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort tak reaguje na tretiu vlnu pandémie. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Predmetným návrhom zákona sa majú vytvoriť podmienky pre zmiernenie následkov prípadnej tretej vlny pandémie, ktorá môže opäť obmedziť možnosť konania verejných kultúrnych podujatí. Účelom návrhu zákona je tiež s prihliadnutím na pretrvávajúce dôsledky pandémie oslobodiť výkonných (reprodukčných) umelcov od odvodovej povinnosti a povinnosti úhrady príspevkov podľa zákona o umeleckých fondoch … počas roka 2022 z dôvodu zníženia ich príjmov,“ zdôvodnil rezort.

Návrhom zákona sa má tiež ustanoviť oprávnenie usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia odoprieť určitým osobám vstup na verejné kultúrne podujatie alebo účasť na verejnom kultúrnom podujatí. Môže ísť napríklad o osobu, ktorá nepreukáže svoju totožnosť, ak je vstupenka, pozvánka a podobne vystavená na meno osoby alebo osobe, ktorá nespĺňa podmienku veku určenú pre dané verejné kultúrne podujatie.

