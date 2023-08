Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , TASR/DPA Predpoveď, ktorá sa vám páčiť NEBUDE: Čaká nás jeden z NAJHORŠÍCH letných víkendov Začiatok augusta priniesol ochladenie. Ak vás zaujíma, aké počasie nás čaká počas blížiaceho sa víkendu, čítajte pozorne. 3. august 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová , TASR/DPA

V týchto chvíľach to vyzerá tak, že ani nadchádzajúci víkend neprinesie počasie, ktoré by umožnilo trávenie času pri vode alebo na príjemnej túre.

„Vyhliadky počasia na august naznačovali, že tento mesiac nás teda nejaká výrazná vlna horúčav rozhodne nečaká a skôr pôjde o obdobie, ktoré bude zrážkovo nadpriemerné a teplotne priemerné. To potvrdzuje aj vývoj v týchto prvých dňoch,“ informuje portál iMeteo.sk.

Vypukne to o niekoľko hodín

Nepríjemné počasie môžeme očakávať už v závere pracovného týždňa. Výdatné zrážky sa v noci zo štvrtka na piatok začnú nad naše územie nasúvať od juhozápadu a do rána sa rozprší hneď na viacerých miestach. Do upršaného rána by sa mali zobudiť ľudia z takmer celého Slovenska. Rozdiel čaká iba východniarov.

„Zatiaľ čo v nadchádzajúcich dňoch sa na celom našom území bude vyskytovať výdatnejší dážď, tak nad východné Slovensko bude zatekať teplejší a vlhší vzduch, v dôsledku čoho sa tu bude vytvárať intenzívna búrková činnosť. Tá hrozí najmä počas víkendu, kedy budú búrky silné,“ dodáva portál.

iMeteo.sk informuje, že podľa aktuálnych predpovedí numerických modelov nás čaká jeden z najhorších letných víkendov.

Zaujímavé počasie nás čaká aj po teplotnej stránke. Na južné a východné časti Slovenska bude prúdiť teplý vzduch. Teploty sa môžu dostať nad hranicu +30 °C, no bude veľmi dusno: „Na západe bude oveľa chladnejšie a teploty sa budú pohybovať len okolo +20 °C. Teplotný kontrast tak bude výrazný a to len dopomôže tvorbe búrkovej činnosti, ktorá sa očakáva počas celého víkendu.“

Hrozia aj záplavy

Prudká zmena nastane už v sobotu ráno, kedy búrky hrozia na viacerých miestach východného Slovenska. Západ sa musí pripraviť na výdatný dážď. Počas dňa sa majú tvoriť jednotlivé vlny búrok, ktoré budú najmä na východe intenzívne.

Minimálne do začiatku nového týždňa tak musíme počítať s vlnami lejakov a búrok. „Búrky hrozia najmä na východe, kde môžu páchať aj materiálne škody. Veľkým problémom začnú byť intenzívne zrážky, ktoré sa budú vyskytovať pri búrkach. Tie do konca nedele môžu priniesť aj viac ako 100 mm, čo by mohlo vyvolať záplavy,“ dodáva iMeteo.sk.

