26. december 2023 ELA Rôzne PREDPOVEĎ počasia do konca roka: Kedy sa ešte ochladí a dočkáme sa SNEHU? Počasie na naše územie prinieslo výrazný odmäk, ktorý roztopil veľké množstvo snehu a spôsobilo výrazný rast vodných tokov. Takéto veľmi teplé počasie zotrvá na našom území ešte niekoľko dní.

Mrznúť nebude ani v noci

Aj nadchádzajúce dni budú nadpriemerne teplé. Maximálne denné teploty by sa mali pohybovať v intervale +4 až +10 °C. Veľmi teplo bude aj v nočných hodinách. Nočné teploty budú klesať na +6 až 0 °C. Mrznúť by malo len výnimočne, informuje iMeteo.sk.

Čo sa počasia týka, tak na našom území sa očakáva prevažne polooblačné počasie s rannými hmlami. K zmene počasia dôjde až v posledné dni tohto roka.

Dočkáme sa návratu zimy?

Posledné dva dni by sa do našej oblasti malo opäť otvoriť vlhšie, atlantické prúdenie, v ktorom by mali do našej oblasti postupovať jednotlivé frontálne vlny. Tie prinesú upršané počasie.

„Posledné dni tohto roka tak budú daždivé, no stále veľmi teplé. K zmene by mohlo dôjsť na Silvestra, kedy cez naše územie postúpi studený front, za ktorým sa ochladí,“ informuje iMeteo.

Snehové zrážky by sa mohli objaviť aj na severe a v polohách nad 400 m n.m., no aktuálne to nevyzerá na zasnežené počasie.

Zároveň však aktuálne vyhliadky naznačujú, že aj prípadné ochladenie bude len dočasné.

