1. október 2023 Jakub Forgács Správy Politika PREKVAPENIE v Banskobystrickom kraji: V jednom z okresov TRIUMFOVALA nezvolená strana V Banskobystrickom kraji vyhral Smer-SD s takmer rovnakým číslom ako na celoštátnej úrovni. Nie vo všetkých okresoch sa mu však darilo rovnako.

Parlamentné voľby podľa voličov v Banskobystrickom kraji vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,89 percenta hlasov. Za ňou so ziskom 19,76 percenta skončila strana Hlas-SD. Vyplýva to z výsledkov zverejnených na stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Výsledky ostatných strán

Ako tretia sa v kraji umiestnila strana Progresívne Slovensko so ziskom 14,96 percenta a ako štvrtú volili ľudia koalíciu OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 7,42 percenta. SNS volilo 6,53 percenta voličov a Republiku 5,18 percenta.

Do parlamentu by sa podľa voličov kraja dostala aj strana Szövetség-Aliancia so ziskom 5,17 percenta a SaS, ktorá získala 5,14 percenta hlasov.

Mimo parlamentu by ostalo KDH so ziskom 4,29 percenta hlasov a tiež hnutie Sme rodina, ktoré získalo 2,73 percenta hlasov.

Zaujímavosťou sú aj výsledky jednotlivých okresov v Banskobystrickom kraji, v ktorých nie vždy vyhral Smer-SD. Viac sa dočítate na nasledujúcej strane.

