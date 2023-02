Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Prekvapivý verdikt súdu: Juraj, ktorý na smrť dokopal Filipínca, ide na SLOBODU! Odsúdený na pojednávaní uviedol, že ho nesmierne mrzí jeho skutok a ponesie si to do konca života. 22. február 2023 Správy Krimi

Okresný súd (OS) Trnava v stredu podmienečne prepustil z výkonu trestu Juraja Hossua, ktorého v roku 2019 odsúdili na deväťročný trest za zabitie Filipínca Henryho Acordu v Bratislave.

OS mu uložil skúšobnú dobu na sedem rokov, na tri roky mu uložil povinnosť kontroly technickými prostriedkami – náramkom, na rovnakú dobu aj probačný dohľad. Má zároveň príkaz zamestnať sa a zákaz požívať alkohol a omamné látky. Zákaz vychádzania má od 21.00 do 5.00 h každý deň.

Vtedy dvadsaťosemročný Juraj Hossu z okresu Dunajská Streda 26. mája 2018 nadránom napadol na Obchodnej ulici v Bratislave cudzinca z Filipín, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Kamera ho zachytila, ako na muža zaútočil, kopol ho najskôr do hlavy a potom opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.

Odsúdený na pojednávaní uviedol, že ho nesmierne mrzí jeho skutok a ponesie si to do konca života. Jeho hodnotenia z väzníc, kde bol umiestnený, boli pozitívne. Uviedol, že absolvoval aj nariadené protialkoholické liečenie a po návrate sa chce venovať so združením Anonymných alkoholikov osvete po slovenských väzniciach, čo má už dohodnuté.

