Premiér chce milióny testov do Vianoc a vidieť tri čísla, ktoré vrátia všetky deti do škôl

Cieľom opatrení má byť najskorší návrat všetkých detí do škôl. Najefektívnejším nástrojom v tejto snahe je podľa premiéra masívne testovanie.

Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl v čo najväčšom počte okresov, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 dostať na maximálny počet 500 a súčasne v nemocniciach by nemalo byť hospitalizovaných viac ako 1 000 ľudí s ochorením či podozrením na ochorenie COVID-19. Rovnako na pľúcnu ventiláciu musí byť napojených najviac 100 ľudí. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Upozornil, že prípadné regionálne uvoľňovanie opatrení vrátane otvárania škôl sa neudeje skôr, než celoslovenský denný limit nových prípadov nebude prevyšovať 750 a počet hospitalizovaných s ochorením či podozrením na ochorenie COVID-19 bude maximálne 2 000.

Matovič zdôraznil, že čo najskorší návrat detí do škôl je hlavným cieľom pri prijímaní opatrení týkajúcich sa boja proti šíreniu nového koronavírusu.

Smelý plán

„Máme ambiciózny plán, rozhodli sme sa, že vytrváme v čo najaktívnejšom boji proti šíreniu nákazy,“ zdôraznil premiér. Avizoval, že najefektívnejším nástrojom v tejto snahe by malo byť naďalej masívne testovanie, prioritne zamerané na najviac infikované regióny a lokality. „Budú to milióny a milióny testov, ktoré musíme urobiť do Vianoc, aby sme vedeli regulovať krivku takým spôsobom, ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch,“ dodal premiér.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) v tejto súvislosti informoval, že ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19, ktoré sa na budúci víkend uskutoční v obciach, kde bolo nad jedno percento pozitívne testovaných, bude na dobrovoľnej báze, bez výhod pre tých, ktorí sa ho zúčastnia.

Nevyhnutné opatrenia

Doterajšie výsledky, ktoré prinieslo plošné testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ocenil aj minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). „Krivka sa zlomila, no pri absencii ďalších zmysluplných opatrení, či ich nedodržiavaní, môže nastať regres a opätovný nárast prípadov,“ zdôraznil Krajčí.

K nepoľaveniu v osobnej zodpovednosti vyzval aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Informoval, že Úrad verejného zdravotníctva bude spolupracovať na zakladaní odberových miest, v súčasnosti podľa jeho slov regionálne úrady spolupracujú pri nahadzovaní údajov z testovania do informačného systému. Potvrdil tiež, že hygienici budú pokračovať vo vyhľadávaní kontaktov pozitívne testovaných antigénovými testami. „Tieto prípady sa nebudú verifikovať PCR testom, bude sa na nich hľadieť ako na pozitívnych pri PCR testoch, a teda sa dohľadávať všetky ich kontakty,“ dodal Mikas.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR