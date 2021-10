12 Galéria Zdroj: Stanislav Striženec Telocvikár z Luníka IX vychováva úspešné deti! Čo odkazuje ľuďom s predsudkami? Stanislav Striženec vie s tamojšími deťmi priam čarovať. A svojmu okoliu ukazuje, že všetko je možné, aj keď je to niekedy náročné. 23. október 2021 Monika Hanigovská Magazín

Stanislav Striženec je telocvikár, ktorý dokáže chytiť za srdce azda každé dieťa. Už štvrtý rok sa venuje žiakom z Luníka IX, kde si medzi nimi vybudoval prirodzenú dôveru a rešpekt. Neostalo len pri nej. V rámci rôznych súťaží zameraných na pohyb zbierajú jeho žiaci jedno ocenenie za druhým.

Vaši žiaci majú dosť energie a potenciálu, ktorý ste dokázali usmerniť tým najlepším smerom. Ako sa vám to podarilo?

Mám pocit, že energia našich žiakov je nevyčerpateľná (smiech, pozn. red.). Deti majú potenciál. Mojou prácou je ich nasmerovať na správnu cestu, aby ho vedeli aj využiť. Je jednoduché, ako sa mi to podarilo. Som otvorený človek ku každému, viem aj zakričať, aj objať. Veľa sa smejem. A hlavne som večný optimista, sangvinik a flegmatik (úsmev, pozn. red.).

Bolo náročné si získať ich dôveru a pozornosť?

Áno. Získať si dôveru bolo ťažké, keďže si mysleli, že ja im nechcem pomôcť. Opak bol však pravdou. Som človek, ktorý keď môže, pomôže. A oni to zistili a vložili do mňa dôveru. Snažím sa pomáhať aj žiakom, ktorí už opustili školu, ak im viem pomôcť.

Našiel si k nim cestu, prirodzene ho rešpektujú. / Zdroj: Stanislav Striženec

Ako telocvikár ste nemali na začiatku najlepšie pracovné, a teda aj vyučujúce podmienky. Mali ste deti motivovať k pohybu aj v telocvični, v ktorej rástli huby…

Telocvičňa bola v katastrofálnom stave, zatekala. Zanedbal sa jej stav. Podmienky na výučbu telesnej a športovej výchovy (TŠV) boli na minimálnej úrovni, dá sa povedať, že neboli až žiadne. Stolný tenis sme hrali v šatniach. Telocvičňu sme svojpomocne rozobrali, za ušetrené peniaze sa nakúpili pomôcky.

Podmienky predtým a teraz sa nedajú porovnávať. Nové vedenie sa snaží podmienky pre TŠV pomaly zlepšovať. Chýbajú nám vonkajšie priestory na športovanie, nemáme žiadne.

Viete, čo bolo a je veľkou motiváciou pre deti? Že cvičím s nimi a neustále sa zlepšujú a sú to aj výsledky na súťažiach.

Vaši žiaci majú talent na pohyb. Čo im ide najlepšie? Chystajú sa aj teraz na nejaké súťaže?

Vynikajú hlavne v atletike, teda v behu na krátke trate, skoky do diaľky, rôzne hody a budú za chvíľu vynikať aj v ďalších disciplínach, pracujeme na tom. Sú dobrí aj vo futbale, stolnom tenise či parkúre.

Dostali sa až za hranice, a to až na medzinárodné súťaže. Vplýva na nich, že sú až tak dobrí?

Samozrejme. Každý deň sa len tak nedostanete do Ostravy, a to priamo na 15-tisícový štadión. Doteraz chodili naši žiaci na súťaže len v rámci Košíc, na iné sme nemali prostriedky. Chýbajú nám sponzori.

Deťom sa venujete už štvrtý rok. Okrem telocviku ich učíte aj niečo iné?

Aktuálne už len TŠV. Žijem športom celý život, trieda ma veľmi neláka (smiech, pozn. red.).

Napriek tomu máte trpezlivosť, veď za žiakmi cestujete zďaleka. Koľko vám to trvá? To za nimi cestujete každý deň?

Cestujem dennodenne z Hažlína pri Bardejove na Luník, to je 98 kilometrov a trvá to približne 3 hodiny rôznymi spojmi. Ak idem na aute, cesta trvá kratšie. Je to únavné, niekedy sa s niekým zveziem autom, čo mi vyhovuje najviac. Najlepšie by bolo bývať v Košiciach, ale to si nevieme dovoliť.

Je pravda, že zarezávate i v ďalšej práci? Kedy si vôbec stíhate sadnúť do auta a robiť popritom ešte aj taxikára?

Ak sú prázdniny, nejaké sviatky alebo sme na návšteve u rodičov cez víkend v Kochanovciach pri Humennom, chodím si privyrábať aj k bratovi, ktorý má taxislužbu v Humennom.

Zdroj: Stanislav Striženec

Ste príkladom toho, že usmerniť, naučiť, motivovať, sa dajú všetky deti bez rozdielu. Čo by ste odkázal tým, ktorí majú predsudky alebo akési stereotypy?

Netreba mať predsudky, ani nič iné. Je potrebné si uvedomiť, že v prvom rade je každý z nás človek. A podľa toho sa treba správať. Je potreba rešpektovať iných, otvorene komunikovať o problémoch, hľadať spoločne riešenia. Pomáhať si. Len spoločnými silami vieme budovať krajšiu spoločnosť.

Čo podľa vás potrebujú žiaci a vyučujúci od štátu, napríklad v takej lokalite akou je Luník IX?

Štát musí promptne riešiť žiakov z rodín, kde sa rodičia nestarajú o výchovu a vzdelanie svojich detí. To je hlavný problém. Práve deti z týchto rodín nám robia problémy v škole aj na sídlisku rovnako ako odpadky, výtržnosti, fajčenie, fetovanie a tak ďalej. Tieto rodiny potom vytvárajú celkovo zlý obraz o minorite.

Na Luníku IX žije veľa slušných rodín, ale tie doplácajú na vyššie spomenuté rodiny. Škola robí možné aj nemožné, ale my vieme kompenzovať určité veci, ale nie ich vyriešiť. To je ale dlhodobý problém, ktorý zjavne nikto nechce riešiť. Jednoducho štát musí riešiť rodičov, ktorí sa nezvládajú starať o svoje deti, potom by aj výchova a vzdelávanie na takýchto školách vyzeralo inak.

