20. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Slovenka, ktorá prišla na svet bez polovice tváre: Na operáciu sa jej poskladali aj Česi Slováci a Česi ukázali ľudskosť a pomohli Ivanke. Len vďaka nim získa tvár, ktorú nikdy nemala.

Ivanka Danišová je stále usmievavé žieňa a to napriek tomu, že od malička za svoj život bojuje.

Narodila so vzácnym Golddenharovým syndrómom, pre ktorý prišla na svet bez polovice tváre.

„Táto diagnóza sa prejavuje hlavne vo forme nevyvinutých tvarových lebečných kostí. To znamená, že to zasahuje dieťa či mladého človeka na jednej polovice tváre,“ opísala svoju diagnózu pre český portál blesk.cz.

Pomohli Slováci aj Česi

No našlo sa mnoho Slovákov a Čechov, ktorým nebol jej osud ľahostajný. Nielenže ju psychicky podporovali, no mnohí sa mladému dievčaťu doslova poskladali na operáciu. Ivanka si mala ľahnúť opäť pod nôž, všetko však skomplikovala pandémia a operácia sa oddialila.

„Vo svojom náročnom boji som stratila rok a pol… to predstavuje pre pacienta, ako som ja, absolútna bezmocnosť, pretože v tej chvíli sa dostávate do situácie, kedy začína znovu boj v oftalmologickej kraniochirurgii, pretože to, čo sa predtým dalo zachrániť menej náročným zákrokom, už nebolo možné,“ zverila sa pred zákrokom českému webu počas dlhého čakania.

Predsa sa jej však podarilo odcestovať do amerického Chicaga, kde nedávno absolvovala jeden z rozhodujúcich zákrokov!

„Pri operácii, našťastie, nenastali komplikácie. Ivanka už začína cítiť nervy na pravej strane tváre,“ opísala česká redakcia.

Mladú Slovenku čaká ešte jedna operácia, a to v krajine vychádzajúceho slnka.

Zdroj: Dnes24.sk