Prezidentka sa postavila na stranu samospráv: Štát s nimi ráta, len keď ich POTREBUJE

Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami rátal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Pri piatkovom novoročnom prijatí predstaviteľov samospráv to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Krivdy voči samosprávam

Prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila význam samospráv pri správe vecí verejných. Pripomenula tiež náročné podmienky, v akých mestá a obce na Slovensku zabezpečujú svoje kompetencie, pričom musia čeliť aj novým výzvam, ako bol v predchádzajúcom roku prílev utečencov z Ukrajiny či energetická kríza.

Kriticky zároveň zdôraznila efekt prijatých legislatívnych opatrení, ktoré nútia samosprávy k reštrikciám či zvyšovaniu miestnych poplatkov a daní.

„Hoci nemám možnosť priamo ovplyvniť rozhodnutia iných politických hráčov, urobím všetko pre to, aby som samosprávy ochránila od dosahov zákonov, ktoré sú v kolízii s ústavou,“ priblížila hlava štátu, ktorá uznala, že pre činnosť samospráv je nevyhnutná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády i stabilný systém financovania.

Ako to vidia mestá

Predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič pripomenul, že v čase kríz ostatných mesiacov dokázali samosprávy vyššiu efektivitu a akcieschopnosť ako centrálne orgány, apeloval preto na nevyhnutnú reformu verejnej správy. „Mám na mysli skutočnú decentralizáciu, teda prenos moci k obyvateľom regiónov. Je najvyšší čas na zefektívnenie fungovania SR na národnej i európskej úrovni,“ povedal.

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček ocenil prezidentkin záujem o samosprávy. „Ste najdôležitejší politik v tomto štáte, ktorý hovorí o samospráve, a dlhodobo dávate najavo, že oslabovanie samospráv znamená oslabovanie demokracie a kvality života na Slovensku,“ vyhlásil. Pre zlepšenie pomerov v krajine považuje za nevyhnutné, aby sa objavili politici, ktorí budú ochotní dať samosprávam viac financií a moci a budú im viac dôverovať.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger poznamenal, že po predchádzajúcich „ranách“, ktorým museli samosprávy čeliť, prichádzajú ďalšie v podobe zdražovania energií, inflácie či rizika recesie. „ZMOS chce pristúpiť konštruktívne k riešeniu týchto problémov, lebo sme si vedomí toho, že sa týkajú celej spoločnosti,“ upozornil.

