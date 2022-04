5 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Prezidentka: Sociálna situácia Slovákov sa zhoršuje, NERVOZITA ľudí stúpa. Treba im pomôcť! Podľa Zuzany Čaputovej musí vláda prijať adresné opatrenia, a to čo najrýchlejšie. Spomenula aj niekoľko konkrétnych návrhov. 13. apríl 2022 Politika

Vlna solidarity v súvislosti s utečeneckou krízou je správna a dobrá, zároveň je však potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po utorkovom stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS), s ktorými sa zhodla na potrebe opakovanej, systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou.

Zvýšená nervozita

„Vláda by mala čo najskôr prijať opatrenia, ktoré budú nápomocné ľuďom v ťažkej sociálnej situácii adresnou a opakovanou dávkou,“ vyhlásila hlava štátu. Tvrdí, že mestá a obce na Slovensku už zaznamenávajú zhoršujúcu sa sociálnu situáciu, zvýšenú nervozitu u ľudí, nedoplatky či požiadavky na sociálne dávky.

„Je jasné, že komodity dražejú. Je to citeľné aj v atmosfére slovenských obcí a miest,“ upozornila Čaputová.

Prezidentka spoločne so zástupcami samosprávy preto volá po opakovanej systémovej a finančne zaujímavej pomoci pre dotknutých ľudí. Ako jeden z nástrojov uviedla príspevok na bývanie, ktorý by mohli poberať napríklad rodičia-samoživitelia, osamelí seniori či viacpočetné rodiny. „Súčasťou riešení by mala byť aj valorizácia jednotlivých sociálnych dávok,“ podotkla prezidentka.

Aby sa mestá nedostali do problémov

Čaputová upozornila aj na problém s verejným obstarávaním, ktorý evidujú viaceré mestá a obce. Pre nárast cien stavebných materiálov sú totiž samosprávy nútené urobiť zmeny v už vysúťažených a uzatvorených zmluvách. Prezidentka avizuje stretnutie s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom, s ktorým chce prediskutovať možnosti metodického usmernenia, aby sa samosprávy nedostali do problémov, ak by uzatvorené zmluvy dodatkovali.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo upozornil, že viaceré veľké mestá na Slovensku už evidujú zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii. „Ľudia sa často obracajú na mestské úrady s prosbou o pomoc a s obavami pred stratou domova či neschopnosťou hradiť svoje bežné výdavky,“ priblížil Vallo. Spoločne s ďalšími členmi ÚMS varujú aj pred čoraz viac zhoršujúcou sa dostupnosťou a udržateľnosťou bývania.

Primátori sú preto taktiež za adresnejšiu a pravidelnú finančnú pomoc ohrozeným obyvateľom, ktorá by kompenzovala zvýšené životné náklady v dôsledku zdražovania. Priznávajú, že takúto pomoc nie sú schopné samosprávy vykryť zo svojho rozpočtu, preto o to žiadajú štát. Rovnako by sa podľa nich štát mal zaoberať aj problémom, že inflácia výrazne predražuje už vysúťažené zákazky a hrozí zastavenie viacerých stavieb.

