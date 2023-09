Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová v USA: Uprostred Manhattanu som našla kúsok Slovenska Zuzana Čaputová začala pracovnú cestu v USA stretnutím so Slovákmi žijúcimi New Yorku. Za sebou má aj rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. 18. september 2023 Lucia Lauková Správy Zo zahraničia

18. september 2023 Lucia Lauková Správy Zo zahraničia Prezidentka Zuzana Čaputová v USA: Uprostred Manhattanu som našla kúsok Slovenska Zuzana Čaputová začala pracovnú cestu v USA stretnutím so Slovákmi žijúcimi New Yorku. Za sebou má aj rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová začala v nedeľu predpoludním newyorského času svoju pracovnú cestu v USA stretnutím s krajanmi žijúcimi v New Yorku. Zúčastnila sa na slovenskej omši v kostole sv. Jána Nepomuckého na Manhattane, ktorú slúžil farár Štefan Chamraz, ktorý pochádza z Košíc a do New Yorku prišiel v roku 2003.

„Uprostred Manhattanu som dnes (17. septembra, pozn. redakcie) našla kúsok Slovenska,“ uvádza prezidentka na sociálnej sieti. Tunajšiu rímskokatolícku farnosť podľa jej slov založili prisťahovalci zo Slovenska už koncom 19. storočia a odvtedy je miestom, kde sa pravidelne stretávajú naši krajania žijúci v New Yorku.

Po skončení omše sa prezidentka SR na miestnej fare stretla aj s talentovanými slovenskými študentmi špičkových tamojších univerzít a učiteľkami víkendových škôl slovenčiny v New Yorku a New Jersey.

Valné zhromaždenie OSN

V pondelok 18. septembra pred začiatkom Valného zhromaždenia OSN v New Yorku rokovala s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

„Hovorili sme najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy. Ide zároveň o dominantné témy tohtoročného valného zhromaždenia, ktoré majú priamy dopad na život nás všetkých,“ uvádza prezidentka.

„V rozhovore generálny tajomnik ocenil, že v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine stojí Slovensko na strane medzinárodného práva a Charty OSN. Vyzdvihol tiež kroky, ktoré naša krajina už spravila a naďalej robí pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Dnes a zajtra prebiehajú bilaterálne rozhovory lídrov, zasadnutie Valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok,“ dodáva Zuzana Čaputová.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk