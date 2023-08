Pri Moskve sa zrútilo lietadlo: Zahynúť mal aj šéf vagnerovcov Prigožin

Desať ľudí v stredu zahynulo pri havárii súkromného lietadla severne od ruskej metropoly Moskva. Podľa ruského úradu pre civilné letectvo bol na zozname pasažierov aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR informuje na základe správy stanice Sky News.

Agentúra AFP citovala ruské tlačové agentúry, podľa ktorých je Prigožin medzi obeťami havárie lietadla. Zahynúť malo všetkých desať pasažierov na palube.

„Súkromné lietadlo Embraer Legacy na strase z Moskvy do Petrohradu sa zrútilo blízko dediny Kuženkino v Tverskej oblasti. Na palube bolo desať ľudí vrátane troch členov posádky. Na základe prvých informácií zahynuli všetci na palube,“ uviedlo na platforme Telegram ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

