Zdroj: Reado Pri predaji či kúpe nehnuteľnosti zbytočne neriskujte. Obráťte sa na vyhlásených expertov z Reado.sk Reado – platforma, ktorá modernizuje a zjednodušuje proces predaja a kúpy nehnuteľnosti sa ako prvý startup na Slovensku ocitol na zozname inovácií v rámci globálneho “Real Estate Innovations Overview”. 26. august 2022 Tlačové správy

26. august 2022 Tlačové správy Pri predaji či kúpe nehnuteľnosti zbytočne neriskujte. Obráťte sa na vyhlásených expertov z Reado.sk Reado – platforma, ktorá modernizuje a zjednodušuje proces predaja a kúpy nehnuteľnosti sa ako prvý startup na Slovensku ocitol na zozname inovácií v rámci globálneho “Real Estate Innovations Overview”.

Zdroj: Reado

Celosvetová poradenská spoločnosť KPMG, ktorá má svoju pobočku aj na Slovensku, každoročne analyzuje a vyberá najinovatívnejšie startupy v realitnom segmente po celom svete.

Reado je realitná platforma, ktorá využíva moderné technológie a pomáha záujemcom o predaj alebo kúpu nehnuteľnosti robiť tie najlepšie rozhodnutia. Okrem Slovenska úspešne pôsobí aj v Českej republike.

Ak plánujete predať vašu nehnuteľnosť, Reado vám poskytne okamžité bezplatné ocenenie s pomocou vlastného automatizovaného valuačného modelu, ktorý spracúva dáta o viac ako 500 000 transak­ciách na realitnom trhu. To vám umožní nepredať “pod cenu”. Následne vám odporučí top realitného experta, ktorý vám pomôže predať najvýhodnejšie a nájsť správneho kupujúceho z viac ako 10 000 záujemcov, ktorí aktuálne hľadajú nehnuteľnosť s Reado.

Zdroj: Reado

Keď naopak plánujete kúpiť novú nehnuteľnosť, Reado vám umožní získať najnovšie ponuky ako prvým. Stačí zadať vaše kritéria a Reado pre vás vyhodnotí stovky nových ponúk denne. Adresne tak dostanete ponuky, ktoré spĺňajú vaše požiadavky, pričom šetríte čas a peniaze, keďže pre vás porovnáva ponuky podľa ich výhodnosti.

V prípade, že vás zaujímajú ceny v lokalite, v ktorej bývate, alebo chcete mať prehľad o aktuálnej situácii na realitnom trhu, napríklad aká je cena za meter štvorcový, aktuálna ponuka na trhu, priemerná dĺžka predaja, alebo priemerná výška mesačné nájmu, môžete využiť vôbec prvú realitnú cenovú mapu, ktorá funguje na Slovensku aj v Česku. Takto už nebudete musieť prácne porovnávať ponuky cez realitné portály. Stačí jednoducho vyhľadať lokalitu, ktorá vás zaujíma.

Zdroj: Reado

“Našim cieľom je stať sa realitným market-makerom, teda platformou, ktorá zefektívni, zrýchli a zjednoduší proces spojenia ponuky s dopytom” približuje zakladateľ Reado Daniel Levársky.

“Vydali sme sa na nie ľahkú misiu, kedy sa snažíme inovovať segment, ktorý dekády funguje rovnako. Za to sme si už odniesli veľa kritiky zo strany aktuálnych hráčov na trhu (pozn. red. realitných maklérov). Nesnažíme sa vylúčiť maklérov z transakcie, práve naopak, chceme im dopomôcť v transformácií na kredibilných partnerov pre klientov. Veríme však, že spoločná ambícia zvýšiť kvalitu služieb pre klienta bude prvoradá pre všetky strany. Zároveň, ak sa nám to podarí, chceme motivovať aj ďalšie firmy a jednotlivcov, ktorí dokážu priniesť do života ešte lepšie inovácie,” dodáva Levársky.

Reado sprocesovalo takmer 87 000 ocenení pre záujemcov o predaj nehnuteľnosti a v roku 2022 služby tejto realitnej platformy využilo už 4 295 klientov na Slovensku a v Českej republike. V nadchádzajúcich mesiacoch plánuje Reado priniesť ďalšie inovácie, napríklad v podobe trhoviska, prostredníctvom ktorého záujemca o predaj alebo kúpu vybaví aj ostatné náležitosti, ktoré s tým súvisia. Prostredníctvom vybraných partnerov budete môcť vybaviť hypotéku, poistenie nehnuteľnosti, vyhľadať odborníka na rekonštrukciu, alebo porovnať dodávateľov energií pre domácnosť.

Zdroj: Reado

“Máme ambíciu posilňovať svoju pozíciu na Slovenskom a Českom trhu a prinášať inovatívne riešenia. Veríme, že dokážeme pomôcť spraviť najlepšie rozhodnutie pri jednej z najväčších transakcií v živote ďalším tisíckam klientov, obzvlášť v dobe, ktorá nás čaká, kedy fragmentované informácie o vývoji cien nehnuteľností môže spôsobovať vyššiu neistotu a stres pre záujemcov o predaj alebo kúpu,” uzatvára Levársky.

KPMG Real Estate Innovations Overview je medzinárodný zoznam inovatívnych projektov, startupov a riešení v realitnom a stavebnom sektore, ktorý vyšiel tento rok už vo svojej siedmej edícii. Reado je zároveň prvá spoločnosť zo Slovenska v tomto globálnom rebríčku.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Reado