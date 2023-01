Zdroj: www.unsplash.com Prichádza EXTRÉMNA zima, ale mieri do Ruska: V Moskve má byť v noci až -30 stupňov! Kým u nás máme jarné počasie a po zime ani stopy, v Rusku sa pripravujú na arktické počasie. 6. január 2023 han Zo zahraničia

6. január 2023 han Zo zahraničia Prichádza EXTRÉMNA zima, ale mieri do Ruska: V Moskve má byť v noci až -30 stupňov! Kým u nás máme jarné počasie a po zime ani stopy, v Rusku sa pripravujú na arktické počasie.

Rusko čaká v nadchádzajúcich hodinách zima, ktorá nemá v histórii obdobu. „Teploty počas dňa by nemuseli prekonať hranicu –25 °C a počas noci budú teploty klesať aj pod –30 °C. Očakáva sa pokorenie teplotných rekordov,“ informuje portál o počasí imeteo.sk.

Po USA aj Rusko

Zdá sa, že Spojené štáty a Rusko zažijú podobné počasie počas Vianoc. V USA vyvádzal blizzard a silný mráz, ktorý ovplyvnil milióny ľudí. „Mrzlo dokonca aj v Texase a na Floride, čo sa nestáva tak často. Na následky sneženia a mrazu zomreli desiatky ľudí. USA zasiahlo nepriaznivé počasie presne na vianočné sviatky,“ píše imeteo.sk.

Teraz sa počasie ide vyzúriť na druhú stranu Atlantiku. „Práve teraz začínajú v Rusku pravoslávne Vianoce a počasie tu bude cez vianočné sviatky podobné ako v USA. Oblasti Ruska čakajú jedny z najmrazivejších vianočných sviatkov,“ dodáva portál.

V Moskve rekordy

Európske Rusko čakajú celkom slnečné, no veľmi chladné vianočné sviatky. „V Moskve by nočné teploty mali klesať mierne pod –30 °C, to samo o sebe možno znie na Rusko pomerne bežne, no v oblasti európskeho Ruska rozhodne nie. Historicky najchladnejšie Vianoce mali v Moskve v roku 1987, kedy tu nemerali teplotu –31,3 °C,“ vysvetľuje imeteo.sk

Už je to 44 rokov! V Moskve bola najchladnejšia zima v roku 1979, kedy teplomer ukázal –34 °C. „Očakávané teploty, tak nebudú blízko k rekordným hodnotám. Čo však poukazuje na extrémnu zimu, ktorú Rusko čaká sú denné teploty. Najvyššia denná teplota by v Moskve na Vianoce nemusela prekročiť hranicu –25 °C,“ poznamenali na imeteo.sk.

Takéto maximálne denné teploty sú nezvyčajné. Najchladnejším dňom bol 18. január v roku 2006, kedy počas dňa namerali maximum –26,9 °C.

„Rusko má tak pred sebou veľmi mrazivé Vianoce, ktoré prinesú nočné teploty pod –30 °C a cez deň nemusia teploty vystúpiť nad –25 °C. Očakáva sa, že teploty pokoria niekoľko rekordov a Rusko môže zažiť najmrazivejšie Vianoce v histórii,“ uzavreli na spomínanom webe.

FOTO: ilustračné

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk