Zdroj: TASR/Ján Krošlák Príde Bystrica o krajský súd? Kollár si nekládol servítku pred ústa, VIDEO a FOTO Návrh novej súdnej mapy by mala podľa jeho slov ministerka Milanová stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde. 2. november 2021 Zo Slovenska

2. november 2021 Zo Slovenska Príde Bystrica o krajský súd? Kollár si nekládol servítku pred ústa, VIDEO a FOTO Návrh novej súdnej mapy by mala podľa jeho slov ministerka Milanová stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) považuje návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zrušením Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici, za „nepripravený, veľmi zlý a nezmyselný“. Konštatoval to po utorkovom stretnutí s vedením súdu. Zdôraznil, že hnutie Sme rodina ho v parlamentne nepodporí. Podľa jeho slov sa tak chystajú urobiť aj ďalší koaliční poslanci.

„Návrh by ministerka mala stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde. To nie je reforma, to je chaos, nezmysel, a treba to zrušiť a urobiť nanovo,“ zdôraznil šéf parlamentu. Podľa Kollára by bolo treba súdy posilniť novou technikou, mali by mať viac vyšších súdnych úradníkov alebo asistentov.

Viac o Krajskom súde v Banskej Bystrici sa dočítate na ďalšej strane.

7 Galéria

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR